ABD: Çin'in Tayvan liderinin ABD temaslarına aşırı tepki vermesine gerek yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in resmi olmayan ABD ziyaretiyle ilgili, bunun sadece bir “transit ziyareti”... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

Tayvan lideri Tsai’nin Orta Amerika ülkelerini ziyaret etme sürecinde önce ABD’nin New York kentinde görüşmeler yapması, dönüş yolunda da Los Angeles kentine uğraması Washington ile Pekin arasındaki ipleri gerdi.Çin’in Tsai’nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesine karşı tedbirler alacağını açıklaması üzerine değerlendirmede bulunan Patel, bu seyahatin sadece bir transit yolculuk olduğunu savundu.Tayvan liderlerinin daha önce böyle yaptığını anlatan Patel, Tsai’nin 2016’dan bu yana 6 kez ABD üzerinden bölge ülkelerini ziyaret ettiğini, bu seyahatinin de yedinci olacağını söyledi.Bu uygulamanın ABD’nin tek Çin prensipleriyle uyuştuğunu ifade eden Patel, Washington’un Ada'yla ilgili statükonun korunması konusundaki politikasında bir değişiklik olmadığını belirtti.'Tayvan’ın bağımsızlığını desteklemiyoruz'Sözcü yardımcısı, “Pekin’in ABD politikaları ile uyumlu bu transit yolculuğu farklı yorumlayıp aşırı tepki vermesine gerek yok. Daha önce de söylediğimiz gibi taraflardan herhangi birinin statükoyu tek taraflı olarak değiştirmesine karşıyız. Tayvan’ın bağımsızlığını desteklemiyoruz.” dedi.Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize'yi ziyaret edeceği, öncesinde ve sonrasında ABD'nin New York ve Los Angeles şehirlerinde temaslarda bulunacağı 10 günlük yurt dışı gezisi için dün Ada'dan ayrılmıştı.Tayvan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Tsai, 1-3 Nisan'da Guatemala'yı, 3-5 Nisan'da Belize'yi ziyaret edecek.ABD'ye uğradığında Tsai'nin New York’ta Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesi bekleniyor.Tayvan liderinin aynı zamanda Los Angeles’te bir konuşma yapacağı ifade ediliyor.Çin Devlet Konseyine bağlı Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Cu Fınglien, "Eğer Tayvan lideri Tsai, McCarthy ile buluşursa, bu 'tek Çin' ilkesini ihlal eden bir provokasyon olur. Bu durumda kararlı karşı tedbirler alırız." ifadesini kullanmıştı.​​​​​​​

