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Rusya Savunma Bakanlığı: Sibirya’da Yars stratejik füze sistemleriyle tatbikat başladı
Rusya Savunma Bakanlığı: Sibirya’da Yars stratejik füze sistemleriyle tatbikat başladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Sibirya’nın 3 bölgesini kapsayan ve Yars stratejik füze sistemlerinin katılımıyla büyük tatbikatın başladığını duyurdu. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
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sibirya
yars füzesi
hava savunma sistemi
tatbikat
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Tatbikatın önceden planlandığını kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı, etkinliğe 3 binden fazla asker ve Yars seyyar füze sistemleri dahil yaklaşık 300 teçhizatın katıldığını bildirdi.Açıklamada, “2023 Stratejik Füze Kuvvetleri Eğitim Planı’na uygun olarak Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanlığı Komisyonu tarafından Omsk Füze Birliği’ne yönelik geniş kapsamlı denetim yapılıyor. Denetim kapsamında, Yars stratejik füze sistemleriyle donatılan Novosibirsk Füze Birliği ile birlikte komuta karargah tatbikatı gerçekleştiriliyor” ifadesine yer verildi.Tatbikat sırasında, Yars sistemleriyle 3 bölgeyi kapsayacak manevraların planlandığı ifade edildi.Açıklamaya göre, tatbikatın amacı, tümenin savaşa hazır olma seviyesini belirlemenin yanı sıra, birliğe sağlanan modern silah ve askeri teçhizatın yeteneklerini değerlendirmek olduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230328/abdnin-son-hipersonik-fuze-testi-basarisizlikla-sonuclandi-1068873972.html
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rusya, sibirya, yars füzesi, hava savunma sistemi, tatbikat
rusya, sibirya, yars füzesi, hava savunma sistemi, tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı: Sibirya’da Yars stratejik füze sistemleriyle tatbikat başladı

01:50 30.03.2023
© Sputnik / Maksim Blinov /  / Multimedya arşivine gidinRS-24 Yars
RS-24 Yars - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© Sputnik / Maksim Blinov /
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Rusya Savunma Bakanlığı, Sibirya’nın 3 bölgesini kapsayan ve Yars stratejik füze sistemlerinin katılımıyla büyük tatbikatın başladığını duyurdu.
Tatbikatın önceden planlandığını kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı, etkinliğe 3 binden fazla asker ve Yars seyyar füze sistemleri dahil yaklaşık 300 teçhizatın katıldığını bildirdi.
Açıklamada, “2023 Stratejik Füze Kuvvetleri Eğitim Planı’na uygun olarak Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanlığı Komisyonu tarafından Omsk Füze Birliği’ne yönelik geniş kapsamlı denetim yapılıyor. Denetim kapsamında, Yars stratejik füze sistemleriyle donatılan Novosibirsk Füze Birliği ile birlikte komuta karargah tatbikatı gerçekleştiriliyor” ifadesine yer verildi.
Tatbikat sırasında, Yars sistemleriyle 3 bölgeyi kapsayacak manevraların planlandığı ifade edildi.
Açıklamaya göre, tatbikatın amacı, tümenin savaşa hazır olma seviyesini belirlemenin yanı sıra, birliğe sağlanan modern silah ve askeri teçhizatın yeteneklerini değerlendirmek olduğu kaydedildi.
ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı (AFGSC) tarafından yapılan açıklamada, Minuteman III kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirildiği duyuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
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