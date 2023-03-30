https://sputniknews.com.tr/20230330/rusya-savunma-bakanligi-sibiryada-yars-stratejik-fuze-sistemleriyle-tatbikat-basladi-1068930670.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Sibirya’da Yars stratejik füze sistemleriyle tatbikat başladı

Rusya Savunma Bakanlığı: Sibirya’da Yars stratejik füze sistemleriyle tatbikat başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Sibirya’nın 3 bölgesini kapsayan ve Yars stratejik füze sistemlerinin katılımıyla büyük tatbikatın başladığını duyurdu. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

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2023-03-30T01:50+0300

2023-03-30T01:50+0300

savunma

rusya

sibirya

yars füzesi

hava savunma sistemi

tatbikat

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Tatbikatın önceden planlandığını kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı, etkinliğe 3 binden fazla asker ve Yars seyyar füze sistemleri dahil yaklaşık 300 teçhizatın katıldığını bildirdi.Açıklamada, “2023 Stratejik Füze Kuvvetleri Eğitim Planı’na uygun olarak Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanlığı Komisyonu tarafından Omsk Füze Birliği’ne yönelik geniş kapsamlı denetim yapılıyor. Denetim kapsamında, Yars stratejik füze sistemleriyle donatılan Novosibirsk Füze Birliği ile birlikte komuta karargah tatbikatı gerçekleştiriliyor” ifadesine yer verildi.Tatbikat sırasında, Yars sistemleriyle 3 bölgeyi kapsayacak manevraların planlandığı ifade edildi.Açıklamaya göre, tatbikatın amacı, tümenin savaşa hazır olma seviyesini belirlemenin yanı sıra, birliğe sağlanan modern silah ve askeri teçhizatın yeteneklerini değerlendirmek olduğu kaydedildi.

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rusya, sibirya, yars füzesi, hava savunma sistemi, tatbikat