https://sputniknews.com.tr/20230330/robert-downey-jrin-cignedigi-sakiz-acik-artirmayla-satisa-cikarildi-acilis-fiyati-40-bin-dolar-1068949099.html

'Robert Downey Jr'ın çiğnediği sakız' açık artırmayla satışa çıkarıldı: Açılış fiyatı 40 bin dolar

'Robert Downey Jr'ın çiğnediği sakız' açık artırmayla satışa çıkarıldı: Açılış fiyatı 40 bin dolar

Ünlü Hollywood yıldızı Robert Downey Jr'ın Hollywood Walk of Fame töreninde çiğnediği iddia edilen sakız açık artırmayla satışa çıkarıldı. Sakızın fiyatı 40... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T13:03+0300

2023-03-30T13:03+0300

2023-03-30T13:03+0300

yaşam

robert downey jr

tony stark

iron man

marvel

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sakız

açık artırma

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Marvel filmlerinde Tony Stark ve Iron Man rolleriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Hollywood aktörü Robert Downey Jr'ın ağzından çıkardığı iddia edilen sakız açık artırmayla satışa çıkarıldı.New York Post'un haberine göre e-ticaret platformu eBay'da bir kullanıcı, Hollywood Şöhret Kaldırımı'nda aktörün ağzından çıkardığı sakızı ele geçirdiğini iddia etti.Downey, törende şaka amacıyla sakızını, geçit üzerinde Iron Man filminin yönetmeni Jon Favreau'nun adının yazdığı yıldızın üzerine yapıştırmıştı.Satıcı, sakızı Downey'in bıraktığı yerden aldığını öne sürdü.Sakızın aktöre ait olup olmadığı henüz net değilse de satıcı, e-Bay'daki tanıtım mesajında DNA testi yapılabileceğini belirtti.Mesajda, "Merhaba! Ünlü aktör ve yapımcı Jon Favreau'nun Hollywood Walk of Fame'de katıldığı esnada oradaydım. Etkinlik sırasında Robert Downey Jr'ın kendisi sakızını yıldızın üzerine koydu ve muhtemelen orada bıraktı, ben de onu kapmayı başardım. Aldığım haliyle satıyorum ve DNA'sı test edilebilir" ifadeleri yer aldı.Sakız, şu an eBay platformunda açık artırmayla satışta ve başlangıç fiyatı 40 bin dolar.Açık artırmanın 1 Nisan'da sona ermesi bekleniyor. ABC7.com'a göre sakız, sahibine plastik bir kap içinde gönderilecek.Ünlü aktör Robert Downey Jr'ın, yeniden çekilmesi beklenen Alfred Hitchcock'un 1958 yapımı klasik psikolojik gerilim filmi 'Vertigo'da rol alması bekleniyor.Deadline'ın haberine göre, Downey Jr ve eşi Susan Downey'nin kurdukları Team Downey adlı şirket aracılığıyla yapımcılığını üstleneceği filmin haklarını Paramount Pictures satın aldı.

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