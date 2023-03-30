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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230330/pentagon-ukraynali-65-askerin-patriot-sistemini-kullanma-egitimi-tamamlandi-1068976473.html
Pentagon: Ukraynalı 65 askerin Patriot sistemini kullanma eğitimi tamamlandı
Pentagon: Ukraynalı 65 askerin Patriot sistemini kullanma eğitimi tamamlandı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukraynalı 65 askerin Patriot hava savunma sistemini kullanma eğitiminin tamamlandığını duyurdu. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T22:11+0300
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Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder yaptığı açıklamada, Patriot hava savunma sistemini kullanma eğitimini tamamlayan Ukraynalı 65 askerin Avrupa'ya döndüğünü söyledi.Ryder, “Bu hafta, 65 Ukraynalı uçaksavar topçusu Oklahoma eyaletindeki Fort Sill askeri üssündeki Patriot hava savunma sistemlerini kullanma eğitimini tamamlayarak Avrupa’ya döndü” dedi.Daha önce Rusya, Ukrayna’ya silah tedariki nedeniyle NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir tedariğin Rusya için ‘meşru hedef’ haline geleceğini belirtmiş, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah tedarik ederek ‘ateşle oynadığını’ ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230330/kremlin-ukrayna-makamlarinin-kiev-pecersk-manastirindaki-rahiplere-yonelik-eylemlerini-kiniyoruz-1068971415.html
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ukrayna, asker, pentagon, patriot, eğitim, abd
ukrayna, asker, pentagon, patriot, eğitim, abd

Pentagon: Ukraynalı 65 askerin Patriot sistemini kullanma eğitimi tamamlandı

22:11 30.03.2023 (güncellendi: 22:13 30.03.2023)
© AAPatriot
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© AA
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukraynalı 65 askerin Patriot hava savunma sistemini kullanma eğitiminin tamamlandığını duyurdu.
Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder yaptığı açıklamada, Patriot hava savunma sistemini kullanma eğitimini tamamlayan Ukraynalı 65 askerin Avrupa'ya döndüğünü söyledi.
Ryder, “Bu hafta, 65 Ukraynalı uçaksavar topçusu Oklahoma eyaletindeki Fort Sill askeri üssündeki Patriot hava savunma sistemlerini kullanma eğitimini tamamlayarak Avrupa’ya döndü” dedi.
Daha önce Rusya, Ukrayna’ya silah tedariki nedeniyle NATO ülkelerine nota göndermişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir tedariğin Rusya için ‘meşru hedef’ haline geleceğini belirtmiş, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah tedarik ederek ‘ateşle oynadığını’ ifade etmişti.
Kiev Mağara Manastırları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
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