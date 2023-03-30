https://sputniknews.com.tr/20230330/pentagon-ukraynali-65-askerin-patriot-sistemini-kullanma-egitimi-tamamlandi-1068976473.html

Pentagon: Ukraynalı 65 askerin Patriot sistemini kullanma eğitimi tamamlandı

Pentagon: Ukraynalı 65 askerin Patriot sistemini kullanma eğitimi tamamlandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukraynalı 65 askerin Patriot hava savunma sistemini kullanma eğitiminin tamamlandığını duyurdu. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

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Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder yaptığı açıklamada, Patriot hava savunma sistemini kullanma eğitimini tamamlayan Ukraynalı 65 askerin Avrupa'ya döndüğünü söyledi.Ryder, “Bu hafta, 65 Ukraynalı uçaksavar topçusu Oklahoma eyaletindeki Fort Sill askeri üssündeki Patriot hava savunma sistemlerini kullanma eğitimini tamamlayarak Avrupa’ya döndü” dedi.Daha önce Rusya, Ukrayna’ya silah tedariki nedeniyle NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir tedariğin Rusya için ‘meşru hedef’ haline geleceğini belirtmiş, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah tedarik ederek ‘ateşle oynadığını’ ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230330/kremlin-ukrayna-makamlarinin-kiev-pecersk-manastirindaki-rahiplere-yonelik-eylemlerini-kiniyoruz-1068971415.html

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