https://sputniknews.com.tr/20230330/pentagon-ukraynali-65-askerin-patriot-sistemini-kullanma-egitimi-tamamlandi-1068976473.html
Pentagon: Ukraynalı 65 askerin Patriot sistemini kullanma eğitimi tamamlandı
Pentagon: Ukraynalı 65 askerin Patriot sistemini kullanma eğitimi tamamlandı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukraynalı 65 askerin Patriot hava savunma sistemini kullanma eğitiminin tamamlandığını duyurdu. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T22:11+0300
2023-03-30T22:11+0300
2023-03-30T22:13+0300
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Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder yaptığı açıklamada, Patriot hava savunma sistemini kullanma eğitimini tamamlayan Ukraynalı 65 askerin Avrupa'ya döndüğünü söyledi.Ryder, “Bu hafta, 65 Ukraynalı uçaksavar topçusu Oklahoma eyaletindeki Fort Sill askeri üssündeki Patriot hava savunma sistemlerini kullanma eğitimini tamamlayarak Avrupa’ya döndü” dedi.Daha önce Rusya, Ukrayna’ya silah tedariki nedeniyle NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir tedariğin Rusya için ‘meşru hedef’ haline geleceğini belirtmiş, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah tedarik ederek ‘ateşle oynadığını’ ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230330/kremlin-ukrayna-makamlarinin-kiev-pecersk-manastirindaki-rahiplere-yonelik-eylemlerini-kiniyoruz-1068971415.html
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ukrayna, asker, pentagon, patriot, eğitim, abd
Pentagon: Ukraynalı 65 askerin Patriot sistemini kullanma eğitimi tamamlandı
22:11 30.03.2023 (güncellendi: 22:13 30.03.2023) Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukraynalı 65 askerin Patriot hava savunma sistemini kullanma eğitiminin tamamlandığını duyurdu.
Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder yaptığı açıklamada, Patriot hava savunma sistemini kullanma eğitimini tamamlayan Ukraynalı 65 askerin Avrupa'ya döndüğünü söyledi.
Ryder, “Bu hafta, 65 Ukraynalı uçaksavar topçusu Oklahoma eyaletindeki Fort Sill askeri üssündeki Patriot hava savunma sistemlerini kullanma eğitimini tamamlayarak Avrupa’ya döndü” dedi.
Daha önce Rusya, Ukrayna’ya silah tedariki nedeniyle NATO ülkelerine nota göndermişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir tedariğin Rusya için ‘meşru hedef’ haline geleceğini belirtmiş, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah tedarik ederek ‘ateşle oynadığını’ ifade etmişti.