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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230330/kremlin-ukrayna-makamlarinin-kiev-pecersk-manastirindaki-rahiplere-yonelik-eylemlerini-kiniyoruz-1068971415.html
Kremlin: Ukrayna makamlarının Kiev-Peçersk Manastırı’ndaki rahiplere yönelik eylemlerini kınıyoruz
Kremlin: Ukrayna makamlarının Kiev-Peçersk Manastırı’ndaki rahiplere yönelik eylemlerini kınıyoruz
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna makamlarının Kiev-Peçersk Manastırı’ndaki din insanlarına yönelik eylemlerini kararlılıkla kınadığı... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T19:26+0300
2023-03-30T19:26+0300
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manastır
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin açıklamasında Rusya’nın Ukrayna makamlarının Kiev-Peçersk Manastırı’ndaki din insanlarına yönelik eylemlerini kararlılıkla kınadığını söyledi.Peskov, “Bu eylemleri kınıyoruz, kararlılıkla kınıyoruz. Din insanlarına, Rus Ortodoks Kilisesi’ne yapılan baskıyı kınıyoruz” diye konuştu.Rahiplerin Rusya'ya olası tahliyesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Peskov, bunun din adamlarının kendi verecekleri karara bağlı olacağını söyledi ve ekledi:Rus Dışişleri: Bütün bunlar Ukrayna'yı Orta Çağ'a sürüklüyorRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Kiev-Peçersk Manastırı etrafında olup bitenlerin Ukraynalılara karşı işlenen bir suç olduğunu söyledi.“Bu eylemler, Ukrayna'yı kelimenin tam anlamıyla Orta Çağ'a giderek daha fazla sürüklüyor. Bu Katolik Kilisesi'nin daha sonra özür dilediği, tövbe ettiği, af dilediği şeyin aynısı. Şu anda olup biten her şey inanılmaz, utanç verici, zira halkın ve ülkenin refahı için ülkeyi yönetme hakkını halkın verdiği insanlar tarafından uygun bulunuyor” diyen Zaharova şöyle devam etti:Ukrayna hükümeti, Moskova Patrikhanesi’yle ilişkilerini sürdürdüğünü söylediği Kiev-Peçersk Manastırı ile süresiz olan kira anlaşmasını sona erdirmeye bir anda karar vermiş ve manastırın 29 Mart’ta tamamıyla terk edilmesini istemişti. Ukrayna hükümetinin terk edilmesini istediği Kiev-Peçersk Manastırı’nın bundan sonra nasıl kullanılacağıysa bilinmiyor. Kiev-Peçersk, Ortodosk dünyasının en büyük manastırlarından biri.‘Kiev’de hakimler Kiev-Peçersk Manastırı davasından çekilmeyi talep ediyor’Moskova Patrikhanesi Dış İlişkiler Danışmanı Nikolay Balaşov, Kiev-Peçersk Manastırı’nın kira sözleşmesinin feshedilmesinin kabul edilemez olduğuna ilişkin iddiasının değerlendirilmesine katılmak istemeyen bazı Ukraynalı yargıçların davadan çekilmeyi talep ettiklerini söyledi.Sputnik’in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya medya grubunda düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Balaşov, “Bu davanın bakılmasına katılmak istemeyen ya da bunu yapmaktan çekinen birkaç hakim, davadan çekilmeyi talep etti” ifadelerini kullandı.
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Kremlin: Ukrayna makamlarının Kiev-Peçersk Manastırı’ndaki rahiplere yönelik eylemlerini kınıyoruz

19:26 30.03.2023
© AAKiev Mağara Manastırları
Kiev Mağara Manastırları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© AA
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna makamlarının Kiev-Peçersk Manastırı’ndaki din insanlarına yönelik eylemlerini kararlılıkla kınadığı belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin açıklamasında Rusya’nın Ukrayna makamlarının Kiev-Peçersk Manastırı’ndaki din insanlarına yönelik eylemlerini kararlılıkla kınadığını söyledi.
Peskov, “Bu eylemleri kınıyoruz, kararlılıkla kınıyoruz. Din insanlarına, Rus Ortodoks Kilisesi’ne yapılan baskıyı kınıyoruz diye konuştu.
Rahiplerin Rusya'ya olası tahliyesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Peskov, bunun din adamlarının kendi verecekleri karara bağlı olacağını söyledi ve ekledi:
“Fakat elbette, gereklilik halinde Rusya'da hiç kimsenin bu insanların akıbetine kayıtsız kalmayacağından şüphem yok.”

Rus Dışişleri: Bütün bunlar Ukrayna'yı Orta Çağ'a sürüklüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Kiev-Peçersk Manastırı etrafında olup bitenlerin Ukraynalılara karşı işlenen bir suç olduğunu söyledi.
Bu eylemler, Ukrayna'yı kelimenin tam anlamıyla Orta Çağ'a giderek daha fazla sürüklüyor. Bu Katolik Kilisesi'nin daha sonra özür dilediği, tövbe ettiği, af dilediği şeyin aynısı. Şu anda olup biten her şey inanılmaz, utanç verici, zira halkın ve ülkenin refahı için ülkeyi yönetme hakkını halkın verdiği insanlar tarafından uygun bulunuyor” diyen Zaharova şöyle devam etti:
“Şu anda gördüklerimiz, Kiev rejiminin kendi halkına karşı işlediği bir suçtur. (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy liderliğindeki Kiev rejiminin Ukrayna vatandaşlarına karşı yaptıkları bence en korkunç suçtur.”
Ukrayna hükümeti, Moskova Patrikhanesi’yle ilişkilerini sürdürdüğünü söylediği Kiev-Peçersk Manastırı ile süresiz olan kira anlaşmasını sona erdirmeye bir anda karar vermiş ve manastırın 29 Mart’ta tamamıyla terk edilmesini istemişti.

Ukrayna hükümetinin terk edilmesini istediği Kiev-Peçersk Manastırı’nın bundan sonra nasıl kullanılacağıysa bilinmiyor. Kiev-Peçersk, Ortodosk dünyasının en büyük manastırlarından biri.



‘Kiev’de hakimler Kiev-Peçersk Manastırı davasından çekilmeyi talep ediyor’

Moskova Patrikhanesi Dış İlişkiler Danışmanı Nikolay Balaşov, Kiev-Peçersk Manastırı’nın kira sözleşmesinin feshedilmesinin kabul edilemez olduğuna ilişkin iddiasının değerlendirilmesine katılmak istemeyen bazı Ukraynalı yargıçların davadan çekilmeyi talep ettiklerini söyledi.
Sputnik’in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya medya grubunda düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Balaşov, “Bu davanın bakılmasına katılmak istemeyen ya da bunu yapmaktan çekinen birkaç hakim, davadan çekilmeyi talep etti” ifadelerini kullandı.
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