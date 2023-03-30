https://sputniknews.com.tr/20230330/milli-guvenlik-kurulu-toplantisi-basladi-1068957557.html
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T15:45+0300
2023-03-30T15:45+0300
2023-03-30T15:45+0300
politika
türkiye
mgk
milli güvenlik kurulu (mgk)
recep tayyip erdoğan
seçim
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.Yılın ikinci MGK toplantısının gündeminde birçok başlık var.Önemli konuların başında seçim güvenliği geliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.Kurul'da ele alınacak bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. Yurt içi ve yurt dışında devam eden operasyonlardaki son durum masaya yatırılacak, atılması muhtemel adımlar görüşülecek.Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınması muhtemel başlıklar arasında yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230316/tbmmde-27-donem-6-nisanda-bitecek-anayasa-degisikligi-gundeme-gelmeyecek-1068345884.html
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türkiye, mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), recep tayyip erdoğan, seçim
türkiye, mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), recep tayyip erdoğan, seçim
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.
Yılın ikinci MGK toplantısının gündeminde birçok başlık var.
Önemli konuların başında seçim güvenliği geliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.
Kurul'da ele alınacak bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. Yurt içi ve yurt dışında devam eden operasyonlardaki son durum masaya yatırılacak, atılması muhtemel adımlar görüşülecek.
Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınması muhtemel başlıklar arasında yer alıyor.