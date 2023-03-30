https://sputniknews.com.tr/20230330/milli-guvenlik-kurulu-toplantisi-basladi-1068957557.html

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T15:45+0300

2023-03-30T15:45+0300

2023-03-30T15:45+0300

politika

türkiye

mgk

milli güvenlik kurulu (mgk)

recep tayyip erdoğan

seçim

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.Yılın ikinci MGK toplantısının gündeminde birçok başlık var.Önemli konuların başında seçim güvenliği geliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.Kurul'da ele alınacak bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. Yurt içi ve yurt dışında devam eden operasyonlardaki son durum masaya yatırılacak, atılması muhtemel adımlar görüşülecek.Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınması muhtemel başlıklar arasında yer alıyor.

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türkiye, mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), recep tayyip erdoğan, seçim