https://sputniknews.com.tr/20230316/tbmmde-27-donem-6-nisanda-bitecek-anayasa-degisikligi-gundeme-gelmeyecek-1068345884.html
TBMM’de 27. dönem 6 Nisan’da bitecek, Anayasa değişikliği gündeme gelmeyecek
TBMM’de 27. dönem 6 Nisan’da bitecek, Anayasa değişikliği gündeme gelmeyecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararı almasında sonra, TBMM çalışmalarına milletvekili aday listeleri hazırlanıncaya kadar devam edecek. AK... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T15:46+0300
2023-03-16T15:46+0300
2023-03-16T15:46+0300
politika
tbmm
tbmm başkanlığı
tbmm genel kurulu
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
anayasa değişikliği
anayasa değişikliği referandumu
yargı reformu
finlandiya
nato
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14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimle, cumhurbaşkanının yanı sıra TBMM’nin 28’inci dönem milletvekilleri de belirlenecek. Meclis'in 27’nci dönem çalışmaları ise milletvekili listelerin belirlenmesine kadar devam edecek. Meclis'in 6 Nisan’a kadar gündemindeki konuları görüşmesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısı sonrasında grup başkanvekilleri ile bir araya gelerek, Meclis'in takvimine ilişkin bir değerlendirme yaptı. Bu değerlendirme kapsamında başörtüsü ve ailenin yapısına ilişkin Anayasa düzenlemesi bu dönem gündeme gelmeyecek. Yedinci yargı paketi ise önümüzdeki hafta Meclis genel kurulunda olacak.Başörtüsü düzenlemesi yeni döneme kalacakCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne ilişkin yasa teklifi üzerine AK Parti tarafından hazırlanan başörtüsü ve ailenin yapısına ilişkin Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülmüştü. Komisyondan kabul edilen teklifin referanduma gitmesi için en az 360 milletvekilinin evet demesi gerekiyor. Muhalefetin destek vermeyeceğini açıklaması nedeniyle düzenlemenin 28’inci döneme bırakılması kararlaştırıldı.7’nci yargı paketiMeclis önümüzdeki hafta 7’nci yargı paketini görüşecek. Düzenleme ile "çat kapı" haciz işlemi tarihe karışacak. Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Arabuluculukla ilgili yeni düzenlemeler de pakette yer alacak. Göçmen kaçakçılığında cezalar artacak. 7. yargı paketinin Meclis'te kabul edilmesi ardından Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.Finlandiya’nın NATO üyeliğiCumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin olarak “Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız" ifadelerini kullanmıştı. Finlandiya’nın NATO üyeliğinin TBMM tarafından onaylanması gerekiyor.Meclis'in takvimine göre Finlandiya’nın NATO üyeliğinin gündeme gelme ihtimali bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin hazırlanıp Meclis'e gönderilmesinden sonra, Meclis konuyu gündemine alacak. 6 Nisan’a kadar Meclis gündemine almaz ise Finlandiya’nın NATO üyeliği seçim sonrasına kalacak.
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Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), anayasa değişikliği, anayasa değişikliği referandumu, yargı reformu, finlandiya, nato
tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), anayasa değişikliği, anayasa değişikliği referandumu, yargı reformu, finlandiya, nato
TBMM’de 27. dönem 6 Nisan’da bitecek, Anayasa değişikliği gündeme gelmeyecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararı almasında sonra, TBMM çalışmalarına milletvekili aday listeleri hazırlanıncaya kadar devam edecek. AK Parti'nin başörtüsü ve ailenin yapısına ilişkin Anayasa değişiklik teklifinin bu süre zarfında görüşülmesi beklenmiyor.
14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimle, cumhurbaşkanının yanı sıra TBMM’nin 28’inci dönem milletvekilleri de belirlenecek. Meclis'in 27’nci dönem çalışmaları ise milletvekili listelerin belirlenmesine kadar devam edecek. Meclis'in 6 Nisan’a kadar gündemindeki konuları görüşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısı sonrasında grup başkanvekilleri ile bir araya gelerek, Meclis'in takvimine ilişkin bir değerlendirme yaptı. Bu değerlendirme kapsamında başörtüsü ve ailenin yapısına ilişkin Anayasa düzenlemesi bu dönem gündeme gelmeyecek. Yedinci yargı paketi ise önümüzdeki hafta Meclis genel kurulunda olacak.
Başörtüsü düzenlemesi yeni döneme kalacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne ilişkin yasa teklifi üzerine AK Parti tarafından hazırlanan başörtüsü ve ailenin yapısına ilişkin Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülmüştü. Komisyondan kabul edilen teklifin referanduma gitmesi için en az 360 milletvekilinin evet demesi gerekiyor. Muhalefetin destek vermeyeceğini açıklaması nedeniyle düzenlemenin 28’inci döneme bırakılması kararlaştırıldı.
7’nci yargı paketi
Meclis önümüzdeki hafta 7’nci yargı paketini görüşecek. Düzenleme ile "çat kapı" haciz işlemi tarihe karışacak. Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Arabuluculukla ilgili yeni düzenlemeler de pakette yer alacak. Göçmen kaçakçılığında cezalar artacak. 7. yargı paketinin Meclis'te kabul edilmesi ardından Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
Finlandiya’nın NATO üyeliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin olarak “Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız" ifadelerini kullanmıştı. Finlandiya’nın NATO üyeliğinin TBMM tarafından onaylanması gerekiyor.
Meclis'in takvimine göre Finlandiya’nın NATO üyeliğinin gündeme gelme ihtimali bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin hazırlanıp Meclis'e gönderilmesinden sonra, Meclis konuyu gündemine alacak. 6 Nisan’a kadar Meclis gündemine almaz ise Finlandiya’nın NATO üyeliği seçim sonrasına kalacak.