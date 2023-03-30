https://sputniknews.com.tr/20230330/mgk-bugun-toplaniyor-secim-guvenligi-gundemde-1068935255.html

MGK bugün toplanıyor: Seçim güvenliği gündemde

MGK bugün toplanıyor: Seçim güvenliği gündemde

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda seçim güvenliği, terörle mücadele... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T08:55+0300

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türkiye

türkiye

mgk

milli güvenlik kurulu (mgk)

cumhurbaşkanlığı külliyesi

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Yılın ikinci MGK toplantısının gündeminde birçok başlık var.Önemli konuların başında seçim güvenliği geliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.Kurul'da ele alınacak bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. Yurt içi ve yurt dışında devam eden operasyonlardaki son durum masaya yatırılacak, atılması muhtemel adımlar görüşülecek.Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınması muhtemel başlıklar arasında yer alıyor.Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alınacakMGK'nın, Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri ile Ege'deki provokasyonları ele alması bekleniyor.Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler masada olacak.Türkiye ile Kuzey Kıbrıs'ın, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların da görüşülmesi öngörülüyor.Ukrayna krizinde Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar ve kalıcı ateşkes konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.Değerlendirmeler ve alınan kararlar yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurulacak.

https://sputniknews.com.tr/20230329/cumhurbaskani-erdogan-27-bin-949-konutun-insasina-baslamis-durumdayiz-1068924093.html

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