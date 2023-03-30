https://sputniknews.com.tr/20230330/mgk-bugun-toplaniyor-secim-guvenligi-gundemde-1068935255.html
MGK bugün toplanıyor: Seçim güvenliği gündemde
MGK bugün toplanıyor: Seçim güvenliği gündemde
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda seçim güvenliği, terörle mücadele... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T08:55+0300
2023-03-30T08:55+0300
2023-03-30T08:56+0300
türkiye
türkiye
mgk
milli güvenlik kurulu (mgk)
cumhurbaşkanlığı külliyesi
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Yılın ikinci MGK toplantısının gündeminde birçok başlık var.Önemli konuların başında seçim güvenliği geliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.Kurul'da ele alınacak bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. Yurt içi ve yurt dışında devam eden operasyonlardaki son durum masaya yatırılacak, atılması muhtemel adımlar görüşülecek.Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınması muhtemel başlıklar arasında yer alıyor.Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alınacakMGK'nın, Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri ile Ege'deki provokasyonları ele alması bekleniyor.Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler masada olacak.Türkiye ile Kuzey Kıbrıs'ın, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların da görüşülmesi öngörülüyor.Ukrayna krizinde Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar ve kalıcı ateşkes konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.Değerlendirmeler ve alınan kararlar yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurulacak.
https://sputniknews.com.tr/20230329/cumhurbaskani-erdogan-27-bin-949-konutun-insasina-baslamis-durumdayiz-1068924093.html
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türkiye, mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), cumhurbaşkanlığı külliyesi
türkiye, mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), cumhurbaşkanlığı külliyesi
MGK bugün toplanıyor: Seçim güvenliği gündemde
08:55 30.03.2023 (güncellendi: 08:56 30.03.2023) Abone ol
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda seçim güvenliği, terörle mücadele operasyonları ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Yılın ikinci MGK toplantısının gündeminde birçok başlık var.
Önemli konuların başında seçim güvenliği geliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.
Kurul'da ele alınacak bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. Yurt içi ve yurt dışında devam eden operasyonlardaki son durum masaya yatırılacak, atılması muhtemel adımlar görüşülecek.
Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınması muhtemel başlıklar arasında yer alıyor.
Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alınacak
MGK'nın, Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri ile Ege'deki provokasyonları ele alması bekleniyor.
Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler masada olacak.
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs'ın, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların da görüşülmesi öngörülüyor.
Ukrayna krizinde Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar ve kalıcı ateşkes konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.
Değerlendirmeler ve alınan kararlar yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurulacak.