https://sputniknews.com.tr/20230330/kontrolden-cikan-yolcu-otobusu-devrildi-1-olu-25-yarali-1068934317.html
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T08:05+0300
2023-03-30T08:05+0300
2023-03-30T08:05+0300
türkiye
yozgat
yolcu otobüsü
trafik kazası
can kaybı
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Edinilen bilgiye göre kaza Ankara- Yozgat karayolu, Yozgat ili Yerköy ilçesi, 100. Yıl Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Sivas'tan hareket edip Ankara'ya gitmekte olan Ş.Y. sevk ve idaresindeki 58 FK 010 plakalı Huzur Turizme ait yolcu otobüsü, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolü kaybederek yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre devrilen otobüsteki 1 yolcu hayatını kaybetti, 25 yolcu yaralandı. Yaralılar Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230330/erzincanda-yolcu-otobusu-devrildi-2-kisi-oldu-21-kisi-yaralandi-1068932796.html
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yozgat, yolcu otobüsü, trafik kazası, can kaybı
yozgat, yolcu otobüsü, trafik kazası, can kaybı
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Ankara- Yozgat karayolu, Yozgat ili Yerköy ilçesi, 100. Yıl Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.
Sivas'tan hareket edip Ankara'ya gitmekte olan Ş.Y. sevk ve idaresindeki 58 FK 010 plakalı Huzur Turizme ait yolcu otobüsü, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolü kaybederek yoldan çıktı.
İlk belirlemelere göre devrilen otobüsteki 1 yolcu hayatını kaybetti, 25 yolcu yaralandı.
Yaralılar Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.