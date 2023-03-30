https://sputniknews.com.tr/20230330/erzincanda-yolcu-otobusu-devrildi-2-kisi-oldu-21-kisi-yaralandi-1068932796.html

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T06:27+0300

2023-03-30T06:27+0300

2023-03-30T06:28+0300

türkiye

erzincan

trafik kazası

yolcu otobüsü

can kaybı

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Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde Fatih Ö. idaresindeki 61 S 1236 plakalı Turay firmasına ait otobüs devrildi.Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Refahiye ve Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.

türkiye

erzincan

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Sputnik Türkiye

erzincan, trafik kazası, yolcu otobüsü, can kaybı