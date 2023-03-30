https://sputniknews.com.tr/20230330/erzincanda-yolcu-otobusu-devrildi-2-kisi-oldu-21-kisi-yaralandi-1068932796.html
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T06:27+0300
2023-03-30T06:27+0300
2023-03-30T06:28+0300
türkiye
erzincan
trafik kazası
yolcu otobüsü
can kaybı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1e/1068932650_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_356a2459e2425c35812a1647a72adc94.jpg
Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde Fatih Ö. idaresindeki 61 S 1236 plakalı Turay firmasına ait otobüs devrildi.Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Refahiye ve Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.
türkiye
erzincan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1e/1068932650_200:0:1399:899_1920x0_80_0_0_adba518964d1594730b24ff33d95051e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
erzincan, trafik kazası, yolcu otobüsü, can kaybı
erzincan, trafik kazası, yolcu otobüsü, can kaybı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
06:27 30.03.2023 (güncellendi: 06:28 30.03.2023) Abone ol
Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde Fatih Ö. idaresindeki 61 S 1236 plakalı Turay firmasına ait otobüs devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Refahiye ve Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.