https://sputniknews.com.tr/20230330/kendini-affettirmek-icin-yolu-pankartlarla-donatti-ezel-dizisine-gonderme-yapti-1068946305.html
Kendini affettirmek için yolu pankartlarla donattı, Ezel dizisine gönderme yaptı
Kendini affettirmek için yolu pankartlarla donattı, Ezel dizisine gönderme yaptı
Kocaeli’nde kendisini eşine affettirmek isteyen bir kişi Kartepe ilçesindeki bir yol kenarını pankartlarla doldurdu. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T12:43+0300
2023-03-30T12:43+0300
2023-03-30T12:57+0300
yaşam
türkiye
kocaeli
pankart
özür
koca
video
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Eşinin kendisini affetmesini isteyen ve adı öğrenilemeyen bir kişi, Kocaeli’nin Maşukiye yolunu pankartlarla donattı. Pankartlardan birinde yeşil ve kırmızı renklerde kalpler yer alırken hemen hemen hepsinde affedilme isteği yer aldı. Yol kenarında uzanan pankartların üzerinde “Küçücük dünyamın kocaman hayali, seni çok seviyorum”, “Özür dilerim beni affet sevgilim”, “Hadi her şeyi boş verelim, kızımız Elisa’nın da mı hiç hatrı yok” gibi yazılar olduğu görüldü.Ezel dizisine gönderme yaptıÖte yandan, pankartlardan birinde Türk dizisi Ezel’in 35. bölüm 1 saat 24 dakika 44. saniyesine gönderme yapılması da dikkati çekti. Alışılmışın dışındaki manzara, sabah saat 07.30 sıralarında arabasıyla caddeden geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi. Bir süre sonra caddedeki tüm pankartların kaldırıldığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230217/israil-buyukelciliginden-trabzonspora-maksatli-yapilmadigini-biliyoruz-1067160134.html
kocaeli
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Kendini affettirmek için yolu pankartlarla donattı, Ezel dizisine gönderme yaptı
Kendini affettirmek için yolu pankartlarla donattı, Ezel dizisine gönderme yaptı
2023-03-30T12:43+0300
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Sputnik Türkiye
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türkiye, kocaeli, pankart, özür, koca, video
türkiye, kocaeli, pankart, özür, koca, video
Kendini affettirmek için yolu pankartlarla donattı, Ezel dizisine gönderme yaptı
12:43 30.03.2023 (güncellendi: 12:57 30.03.2023) Abone ol
Kocaeli’nde kendisini eşine affettirmek isteyen bir kişi Kartepe ilçesindeki bir yol kenarını pankartlarla doldurdu.
Eşinin kendisini affetmesini isteyen ve adı öğrenilemeyen bir kişi, Kocaeli’nin Maşukiye yolunu pankartlarla donattı.
Pankartlardan birinde yeşil ve kırmızı renklerde kalpler yer alırken hemen hemen hepsinde affedilme isteği yer aldı. Yol kenarında uzanan pankartların üzerinde “Küçücük dünyamın kocaman hayali, seni çok seviyorum”, “Özür dilerim beni affet sevgilim”, “Hadi her şeyi boş verelim, kızımız Elisa’nın da mı hiç hatrı yok” gibi yazılar olduğu görüldü.
Ezel dizisine gönderme yaptı
Öte yandan, pankartlardan birinde Türk dizisi Ezel’in 35. bölüm 1 saat 24 dakika 44. saniyesine gönderme yapılması da dikkati çekti.
Alışılmışın dışındaki manzara, sabah saat 07.30 sıralarında arabasıyla caddeden geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi. Bir süre sonra caddedeki tüm pankartların kaldırıldığı öğrenildi.