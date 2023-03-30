https://sputniknews.com.tr/20230330/kendini-affettirmek-icin-yolu-pankartlarla-donatti-ezel-dizisine-gonderme-yapti-1068946305.html

Kendini affettirmek için yolu pankartlarla donattı, Ezel dizisine gönderme yaptı

Kendini affettirmek için yolu pankartlarla donattı, Ezel dizisine gönderme yaptı

Kocaeli’nde kendisini eşine affettirmek isteyen bir kişi Kartepe ilçesindeki bir yol kenarını pankartlarla doldurdu. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

kocaeli

pankart

özür

koca

video

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Eşinin kendisini affetmesini isteyen ve adı öğrenilemeyen bir kişi, Kocaeli’nin Maşukiye yolunu pankartlarla donattı. Pankartlardan birinde yeşil ve kırmızı renklerde kalpler yer alırken hemen hemen hepsinde affedilme isteği yer aldı. Yol kenarında uzanan pankartların üzerinde “Küçücük dünyamın kocaman hayali, seni çok seviyorum”, “Özür dilerim beni affet sevgilim”, “Hadi her şeyi boş verelim, kızımız Elisa’nın da mı hiç hatrı yok” gibi yazılar olduğu görüldü.Ezel dizisine gönderme yaptıÖte yandan, pankartlardan birinde Türk dizisi Ezel’in 35. bölüm 1 saat 24 dakika 44. saniyesine gönderme yapılması da dikkati çekti. Alışılmışın dışındaki manzara, sabah saat 07.30 sıralarında arabasıyla caddeden geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi. Bir süre sonra caddedeki tüm pankartların kaldırıldığı öğrenildi.

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Kendini affettirmek için yolu pankartlarla donattı, Ezel dizisine gönderme yaptı Kendini affettirmek için yolu pankartlarla donattı, Ezel dizisine gönderme yaptı 2023-03-30T12:43+0300 true PT0M13S

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türkiye, kocaeli, pankart, özür, koca, video