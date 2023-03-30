https://sputniknews.com.tr/20230330/kahramanmarasta-41-buyuklugunde-deprem-1068929492.html
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 00.44'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T01:09+0300
2023-03-30T01:09+0300
2023-03-30T01:09+0300
türkiye
kahramanmaraş
deprem
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230329/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1068926009.html
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kahramanmaraş, deprem, afad
kahramanmaraş, deprem, afad
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 00.44'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.