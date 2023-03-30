https://sputniknews.com.tr/20230330/kahramanmarasta-41-buyuklugunde-deprem-1068929492.html

Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 00.44'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

kahramanmaraş

deprem

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20230329/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1068926009.html

türkiye

kahramanmaraş

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kahramanmaraş, deprem, afad