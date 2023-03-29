https://sputniknews.com.tr/20230329/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1068926009.html
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta saat 23.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T23:31+0300
2023-03-29T23:31+0300
2023-03-29T23:31+0300
türkiye
kahramanmaraş
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7.69 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230329/afad-adanada-45-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1068919394.html
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kahramanmaraş, deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ta saat 23.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7.69 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.