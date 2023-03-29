https://sputniknews.com.tr/20230329/afad-adanada-45-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1068919394.html
Adana'da peş peşe 3 deprem meydana geldi
Adana'da peş peşe 3 deprem meydana geldi
AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9, 4.5 ve 3.7 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldiği bilgisini paylaştı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T19:59+0300
2023-03-29T19:59+0300
2023-03-29T20:23+0300
türkiye
adana
deprem
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 19.36'da 3.7, 11 dakika sonra 19.47'de 4.5 ve 19.51'de 3.7 büyüklüğünde 3 depremin kaydedildiğini belirtti.3.9 büyüklüğünde depremin 13.16, 4.5 büyüklüğünde depremin 9,38, ve 3.7 büyüklüğündeki depreminse 8.11 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı.
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adana, deprem, afad
Adana'da peş peşe 3 deprem meydana geldi
19:59 29.03.2023 (güncellendi: 20:23 29.03.2023) Abone ol
AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9, 4.5 ve 3.7 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldiği bilgisini paylaştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 19.36'da 3.7, 11 dakika sonra 19.47'de 4.5 ve 19.51'de 3.7 büyüklüğünde 3 depremin kaydedildiğini belirtti.
3.9 büyüklüğünde depremin 13.16, 4.5 büyüklüğünde depremin 9,38, ve 3.7 büyüklüğündeki depreminse 8.11 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı.