https://sputniknews.com.tr/20230329/afad-adanada-45-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1068919394.html

Adana'da peş peşe 3 deprem meydana geldi

Adana'da peş peşe 3 deprem meydana geldi

AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9, 4.5 ve 3.7 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldiği bilgisini paylaştı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

adana

deprem

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 19.36'da 3.7, 11 dakika sonra 19.47'de 4.5 ve 19.51'de 3.7 büyüklüğünde 3 depremin kaydedildiğini belirtti.3.9 büyüklüğünde depremin 13.16, 4.5 büyüklüğünde depremin 9,38, ve 3.7 büyüklüğündeki depreminse 8.11 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı.

türkiye

adana

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adana, deprem, afad