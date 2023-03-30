https://sputniknews.com.tr/20230330/istanbul-sanayi-odasi-baskani-bahcivan-turkiye-icin-riskler-firsatlara-gore-daha-agir-basiyor-1068938337.html

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan: Türkiye için riskler, fırsatlara göre daha ağır basıyor

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan: Türkiye için riskler, fırsatlara göre daha ağır basıyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Bahçıvan, son dönemde Türkiye açısından risklerin fırsatlara göre daha ağır basmaya başladığını söyledi. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T10:30+0300

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ekonomi

istanbul sanayi odası (iso)

ekonomik kriz

erdal bahçıvan

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) mart ayı olağan meclis toplantısı “Küresel ve Bölgesel Gelişmelerin Işığında İhracatımızın Önündeki Risk ve Fırsatlar” ana gündem maddesiyle gerçekleştirildiEkonomi gazetesinden Merve Yiğitcan'ın haberine göre İhracatı Geliştirme AŞ Genel Müdürü Kasım Akdeniz’in konuk olarak katıldığı toplantının açılışında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, dünyanın bir süredir Amerika ve Avrupa odaklı finansal stres yaşadığını söylerken, tüm dünyada yankı uyandıran banka iflaslarının, 2008 krizinden sonra artan finansal regülasyonlara rağmen, risk yönetimi konusunda devam eden zaaflara işaret ettiğini kaydetti.Yaşanan şok karşısında kamu otoritelerinin ‘panik butonuna’ basarak mevduatlara güvence verdiğine dikkat çeken Bahçıvan, endişelerin önümüzdeki dönemde de süreceğinin açık olduğuna işaret etti.Küresel piyasalarda enflasyona karşı mücadele ile faiz artışlarına bağlı finansal istikrar riskleri arasında bir ikilemin yaşandığını söyleyen Bahçıvan, “Bu ikilem eşliğinde dünya ekonomisinin giderek daha borçlu ve kırılgan bir hale geldiğini görüyoruz. Dahası, bugün parasal sıkılaşmanın yeni finansal çalkantılara yol açabileceğine yönelik endişeler, kısa vadede pek ortadan kalkmayacakmış gibi gözüküyor” dedi.‘Fırsat penceresi’ kapanıyor mu?Konuşmasında dünyanın çeşitli bölgelerindeki jeopolitik gelişmelere değinen ve dünya genelinde iktisadi milliyetçiliğin yaygınlaştığına işaret eden Bahçıvan, son dönemde Türkiye açısından risklerin fırsatlara göre biraz daha ağır basmaya başladığını dile getirdi.Buna rağmen Türkiye’nin sahip olduğu stratejik konumun ve birikiminin her dönemde yeni fırsatlar vadettiğini belirten Bahçıvan, “Pandeminin kabaca ilk iki yılı fırsatların öne çıktığı bir dönemdi. Pandemiden çıkış sürecinde ortaya çıkan arz darboğazı ve yükselen nakliye maliyetleri, ülkemiz için büyük bir coğrafi fırsat penceresi açtı. Ancak birkaç gelişmenin bu hikayeyi sınırladığı ve ihracatın büyümemize katkısını yavaşlattığı aşikar” diye konuştu.Gelişmiş ülkelerde başlayan hızlı parasal sıkılaşma süreci, artan finansal kırılganlıklar ve Çin’in yakın zamana kadar karantinada olması gibi faktörler nedeniyle küresel büyümenin yavaşlama eğilimine girdiğini aktaran Bahçıvan, derin resesyon beklentisinin hafiflemiş olduğunu, ancak 2023’te büyümenin geçen yıla göre yavaş olacağını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230330/kur-korumali-mevduat-faturasi-kamu-her-8-dolara-1-dolar-kur-farki-odedi-1068936659.html

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istanbul sanayi odası (iso), ekonomik kriz, erdal bahçıvan