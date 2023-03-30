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https://sputniknews.com.tr/20230330/kur-korumali-mevduat-faturasi-kamu-her-8-dolara-1-dolar-kur-farki-odedi-1068936659.html
Kur Korumalı Mevduat faturası: Kamu, her 8 dolara 1 dolar kur farkı ödedi
Kur Korumalı Mevduat faturası: Kamu, her 8 dolara 1 dolar kur farkı ödedi
Hazine’ye 92.5 milyar lira yük getirdiği açıklanan Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM), Merkez Bankası’nın üstlendiği maliyet ise 89.9 milyar lira olarak hesaplandı... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T09:49+0300
2023-03-30T09:54+0300
ekonomi
kur korumalı mevduat (kkm)
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Merkez Bankası’nın salı günü gerçekleştirilen genel kurul toplantısından bir gün sonra açıklanan bağımsız denetim raporu öncesinde Ekonomist Uğur Gürses yıllık rapor verilerine göre Merkez Bankası’nın KKM için 88.9 milyar lira harcandığını böylece kamunun 2022 boyunca her 8 dolarlık KKM mevduatı için 1 dolar kur farkı ödediğini hesapladı.Merkez Bankası’nın son dönemlerin en tartışmalı genel kurulu geride kaldı. Önceki gün tamamlanan genel kurula rağmen dün öğleden sonra yayımlanan bağımsız denetim raporunun yanı sıra kur korumalı mevduat hesabı için ödenen rakamın net olarak bilançoda yazılmaması ile 328 milyar lira gerçekleşmemiş zararın değerleme hesabında gösterilmesi ekonomistler tarafından eleştirildi. Ekonomi gazetesinden Mehmet Kaya ve Şebnem Turhan'ın haberine göre eski Merkez Bankası çalışanı ve Ekonomist Uğur Gürses, KKM faturasının Merkez Bankası bilançosunda diğer giderler kaleminde gösterildiğini belirtirken eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da KKM konusunda net açıklama yapılmamasını çelişki olarak niteledi. Gürses, Hazine’den yapılan 92.5 milyar lira ile TCMB’nin diğer giderler kaleminde gösterilen 88.9 milyar liralık KKM harcamasıyla birlikte kamunun geçen yıl her 8 dolar için 1 dolar kur farkı ödediğine dikkat çekti.Gürses, yıllık raporda da KKM kur farkının örtülü biçimde “diğer giderler” kaleminde yer aldığını vurguladı. Gürses, “KKM ödemeleri diğer giderler kaleminde 88.9 milyarlık bir faiz dışı gider diye gösterilmiş. Böylece; geçen yıl Hazine 92.5 milyar, TCMB de 89 milyar lira kur farkı ödeyerek toplamda 181.5 milyar TL ödemiş. 80 milyar dolar seviyesinde KKM mevduatı olduğu ve yaklaşık da 10 milyar dolar kur farkı ödendiği dikkate alındığında kabaca kamu her 8 dolara 1 dolar kur farkı ödedi” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230301/merkez-bankasindan-bankalara-kur-korumali-mevduat-uyarisi-doviz-talebi-arttiriliyor-1067637379.html
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kur korumalı mevduat (kkm)
kur korumalı mevduat (kkm)

Kur Korumalı Mevduat faturası: Kamu, her 8 dolara 1 dolar kur farkı ödedi

09:49 30.03.2023 (güncellendi: 09:54 30.03.2023)
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Hazine’ye 92.5 milyar lira yük getirdiği açıklanan Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM), Merkez Bankası’nın üstlendiği maliyet ise 89.9 milyar lira olarak hesaplandı. Kamunun 2022’deki toplam yükü, 181.5 milyar liraya ulaştı.
Merkez Bankası’nın salı günü gerçekleştirilen genel kurul toplantısından bir gün sonra açıklanan bağımsız denetim raporu öncesinde Ekonomist Uğur Gürses yıllık rapor verilerine göre Merkez Bankası’nın KKM için 88.9 milyar lira harcandığını böylece kamunun 2022 boyunca her 8 dolarlık KKM mevduatı için 1 dolar kur farkı ödediğini hesapladı.
Merkez Bankası’nın son dönemlerin en tartışmalı genel kurulu geride kaldı. Önceki gün tamamlanan genel kurula rağmen dün öğleden sonra yayımlanan bağımsız denetim raporunun yanı sıra kur korumalı mevduat hesabı için ödenen rakamın net olarak bilançoda yazılmaması ile 328 milyar lira gerçekleşmemiş zararın değerleme hesabında gösterilmesi ekonomistler tarafından eleştirildi.
Ekonomi gazetesinden Mehmet Kaya ve Şebnem Turhan'ın haberine göre eski Merkez Bankası çalışanı ve Ekonomist Uğur Gürses, KKM faturasının Merkez Bankası bilançosunda diğer giderler kaleminde gösterildiğini belirtirken eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da KKM konusunda net açıklama yapılmamasını çelişki olarak niteledi. Gürses, Hazine’den yapılan 92.5 milyar lira ile TCMB’nin diğer giderler kaleminde gösterilen 88.9 milyar liralık KKM harcamasıyla birlikte kamunun geçen yıl her 8 dolar için 1 dolar kur farkı ödediğine dikkat çekti.
Gürses, yıllık raporda da KKM kur farkının örtülü biçimde “diğer giderler” kaleminde yer aldığını vurguladı. Gürses, “KKM ödemeleri diğer giderler kaleminde 88.9 milyarlık bir faiz dışı gider diye gösterilmiş. Böylece; geçen yıl Hazine 92.5 milyar, TCMB de 89 milyar lira kur farkı ödeyerek toplamda 181.5 milyar TL ödemiş. 80 milyar dolar seviyesinde KKM mevduatı olduğu ve yaklaşık da 10 milyar dolar kur farkı ödendiği dikkate alındığında kabaca kamu her 8 dolara 1 dolar kur farkı ödedi” diye konuştu.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
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