https://sputniknews.com.tr/20230330/imamoglu-universiteliler-yuz-yuze-egitim-istiyor-yok-hala-sessiz-1068945458.html

İmamoğlu: Üniversiteliler yüz yüze eğitim istiyor, YÖK hala sessiz

İmamoğlu: Üniversiteliler yüz yüze eğitim istiyor, YÖK hala sessiz

İmamoğlu, yüz yüze eğitim için çağrıda bulunarak, "Milyonlarca üniversiteli ve aileleri artık eğitimin yüz yüze olmasını istiyor. 1 ay önce 'Yüz yüze eğitime... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T12:32+0300

2023-03-30T12:32+0300

2023-03-30T12:32+0300

ekrem imamoğlu

politika

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

uzaktan eğitim

deprem

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) yüz yüze eğitim çağrısında bulundu.6 Şubat'ta meydana gelen, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversiteler de uzaktan eğitime geçerken, KYK yurtları depremzedelere tahsis edildi. Uzaktan eğitim kararının nisan ayının başında değişeceği belirtildi.Konuyla ilgili olarak paylaşım yapan İmamoğlu, "Mart ayının sonuna geldik, YÖK hâlâ sessiz. Milyonlarca üniversiteli ve aileleri artık eğitimin yüz yüze olmasını istiyor. 1 ay önce 'Yüz yüze eğitime hazırız' diyen kurumları açıklama yapmaya davet ediyorum" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230219/ibb-baskani-imamoglundan-uzaktan-egitim-tepkisi-bu-yanlistan-acilen-donun-1067231900.html

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ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), uzaktan eğitim, deprem