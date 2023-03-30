https://sputniknews.com.tr/20230330/imamoglu-universiteliler-yuz-yuze-egitim-istiyor-yok-hala-sessiz-1068945458.html
İmamoğlu: Üniversiteliler yüz yüze eğitim istiyor, YÖK hala sessiz
İmamoğlu: Üniversiteliler yüz yüze eğitim istiyor, YÖK hala sessiz
İmamoğlu, yüz yüze eğitim için çağrıda bulunarak, "Milyonlarca üniversiteli ve aileleri artık eğitimin yüz yüze olmasını istiyor. 1 ay önce 'Yüz yüze eğitime... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T12:32+0300
2023-03-30T12:32+0300
2023-03-30T12:32+0300
ekrem imamoğlu
politika
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
uzaktan eğitim
deprem
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) yüz yüze eğitim çağrısında bulundu.6 Şubat'ta meydana gelen, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversiteler de uzaktan eğitime geçerken, KYK yurtları depremzedelere tahsis edildi. Uzaktan eğitim kararının nisan ayının başında değişeceği belirtildi.Konuyla ilgili olarak paylaşım yapan İmamoğlu, "Mart ayının sonuna geldik, YÖK hâlâ sessiz. Milyonlarca üniversiteli ve aileleri artık eğitimin yüz yüze olmasını istiyor. 1 ay önce 'Yüz yüze eğitime hazırız' diyen kurumları açıklama yapmaya davet ediyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230219/ibb-baskani-imamoglundan-uzaktan-egitim-tepkisi-bu-yanlistan-acilen-donun-1067231900.html
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ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), uzaktan eğitim, deprem
ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), uzaktan eğitim, deprem
İmamoğlu: Üniversiteliler yüz yüze eğitim istiyor, YÖK hala sessiz
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İmamoğlu, yüz yüze eğitim için çağrıda bulunarak, "Milyonlarca üniversiteli ve aileleri artık eğitimin yüz yüze olmasını istiyor. 1 ay önce 'Yüz yüze eğitime hazırız' diyen kurumları açıklama yapmaya davet ediyorum" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) yüz yüze eğitim çağrısında bulundu.
6 Şubat'ta meydana gelen, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversiteler de uzaktan eğitime geçerken, KYK yurtları depremzedelere tahsis edildi. Uzaktan eğitim kararının nisan ayının başında değişeceği belirtildi.
Konuyla ilgili olarak paylaşım yapan İmamoğlu, "Mart ayının sonuna geldik, YÖK hâlâ sessiz. Milyonlarca üniversiteli ve aileleri artık eğitimin yüz yüze olmasını istiyor. 1 ay önce 'Yüz yüze eğitime hazırız' diyen kurumları açıklama yapmaya davet ediyorum" dedi.