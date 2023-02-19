Türkiye
SON DAKİKA | AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 689 kişi hayatını kaybetti
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230219/ibb-baskani-imamoglundan-uzaktan-egitim-tepkisi-bu-yanlistan-acilen-donun-1067231900.html
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan uzaktan eğitim kararına tepki: Bu yanlıştan acilen dönün
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan uzaktan eğitim kararına tepki: Bu yanlıştan acilen dönün
İBB Başkanı İmamoğlu, deprem nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi ve öğrencilerin KYK yurtlarından çıkarılmasına tepki göstererek, "Bu yanlıştan... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T14:22+0300
2023-02-19T14:25+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ekrem imamoğlu
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
yurt
uzaktan eğitim
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerde uzaktan eğitime geçilerek öğrencilerin KYK yurtlarından çıkarılmasına tepki gösterdi.Yurtların, depremzedelerin yerleştirileceği gerekçesiyle boşaltılması kamuoyunda tartışmalara neden olurken İmamoğlu da sosyal medya hesabından, "Bu yanlıştan acilen dönün" çağrısında bulundu.İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yanlıştan acilen dönün. Aileler çocuklarına ev kiraladı, yurda yerleştirdi. Şimdi, milyonlarca üniversiteli adeta yurtlarından kovuluyor, evlerden ayrılmak zorunda kalıyor, yollara düşüyor, masraf yapıyor. Pandemide 1.5 yıl harcanmıştı, şimdi buna bir dönem daha ekleniyor" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/ogrenciler-yurtlari-bosaltmaya-basladi-1066960161.html
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ekrem imamoğlu, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), yurt, uzaktan eğitim
ekrem imamoğlu, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), yurt, uzaktan eğitim

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan uzaktan eğitim kararına tepki: Bu yanlıştan acilen dönün

14:22 19.02.2023 (güncellendi: 14:25 19.02.2023)
© İBB/ONUR GUNAL İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
© İBB/ONUR GUNAL
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İBB Başkanı İmamoğlu, deprem nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi ve öğrencilerin KYK yurtlarından çıkarılmasına tepki göstererek, "Bu yanlıştan acilen dönün" çağrısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerde uzaktan eğitime geçilerek öğrencilerin KYK yurtlarından çıkarılmasına tepki gösterdi.
Yurtların, depremzedelerin yerleştirileceği gerekçesiyle boşaltılması kamuoyunda tartışmalara neden olurken İmamoğlu da sosyal medya hesabından, "Bu yanlıştan acilen dönün" çağrısında bulundu.
İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yanlıştan acilen dönün. Aileler çocuklarına ev kiraladı, yurda yerleştirdi. Şimdi, milyonlarca üniversiteli adeta yurtlarından kovuluyor, evlerden ayrılmak zorunda kalıyor, yollara düşüyor, masraf yapıyor. Pandemide 1.5 yıl harcanmıştı, şimdi buna bir dönem daha ekleniyor" ifadelerine yer verdi.
Öğrenciler yurtları boşaltmaya başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Öğrenciler KYK yurtlarını boşaltmaya başladı
13 Şubat, 13:19
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