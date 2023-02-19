https://sputniknews.com.tr/20230219/ibb-baskani-imamoglundan-uzaktan-egitim-tepkisi-bu-yanlistan-acilen-donun-1067231900.html

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan uzaktan eğitim kararına tepki: Bu yanlıştan acilen dönün

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan uzaktan eğitim kararına tepki: Bu yanlıştan acilen dönün

İBB Başkanı İmamoğlu, deprem nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi ve öğrencilerin KYK yurtlarından çıkarılmasına tepki göstererek, "Bu yanlıştan... 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T14:22+0300

2023-02-19T14:22+0300

2023-02-19T14:25+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

ekrem imamoğlu

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

yurt

uzaktan eğitim

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerde uzaktan eğitime geçilerek öğrencilerin KYK yurtlarından çıkarılmasına tepki gösterdi.Yurtların, depremzedelerin yerleştirileceği gerekçesiyle boşaltılması kamuoyunda tartışmalara neden olurken İmamoğlu da sosyal medya hesabından, "Bu yanlıştan acilen dönün" çağrısında bulundu.İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yanlıştan acilen dönün. Aileler çocuklarına ev kiraladı, yurda yerleştirdi. Şimdi, milyonlarca üniversiteli adeta yurtlarından kovuluyor, evlerden ayrılmak zorunda kalıyor, yollara düşüyor, masraf yapıyor. Pandemide 1.5 yıl harcanmıştı, şimdi buna bir dönem daha ekleniyor" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230213/ogrenciler-yurtlari-bosaltmaya-basladi-1066960161.html

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ekrem imamoğlu, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), yurt, uzaktan eğitim