https://sputniknews.com.tr/20230219/ibb-baskani-imamoglundan-uzaktan-egitim-tepkisi-bu-yanlistan-acilen-donun-1067231900.html
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan uzaktan eğitim kararına tepki: Bu yanlıştan acilen dönün
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan uzaktan eğitim kararına tepki: Bu yanlıştan acilen dönün
İBB Başkanı İmamoğlu, deprem nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi ve öğrencilerin KYK yurtlarından çıkarılmasına tepki göstererek, "Bu yanlıştan... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T14:22+0300
2023-02-19T14:22+0300
2023-02-19T14:25+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ekrem imamoğlu
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
yurt
uzaktan eğitim
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerde uzaktan eğitime geçilerek öğrencilerin KYK yurtlarından çıkarılmasına tepki gösterdi.Yurtların, depremzedelerin yerleştirileceği gerekçesiyle boşaltılması kamuoyunda tartışmalara neden olurken İmamoğlu da sosyal medya hesabından, "Bu yanlıştan acilen dönün" çağrısında bulundu.İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yanlıştan acilen dönün. Aileler çocuklarına ev kiraladı, yurda yerleştirdi. Şimdi, milyonlarca üniversiteli adeta yurtlarından kovuluyor, evlerden ayrılmak zorunda kalıyor, yollara düşüyor, masraf yapıyor. Pandemide 1.5 yıl harcanmıştı, şimdi buna bir dönem daha ekleniyor" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/ogrenciler-yurtlari-bosaltmaya-basladi-1066960161.html
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ekrem imamoğlu, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), yurt, uzaktan eğitim
ekrem imamoğlu, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), yurt, uzaktan eğitim
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan uzaktan eğitim kararına tepki: Bu yanlıştan acilen dönün
14:22 19.02.2023 (güncellendi: 14:25 19.02.2023) Abone ol
İBB Başkanı İmamoğlu, deprem nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi ve öğrencilerin KYK yurtlarından çıkarılmasına tepki göstererek, "Bu yanlıştan acilen dönün" çağrısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerde uzaktan eğitime geçilerek öğrencilerin KYK yurtlarından çıkarılmasına tepki gösterdi.
Yurtların, depremzedelerin yerleştirileceği gerekçesiyle boşaltılması kamuoyunda tartışmalara neden olurken İmamoğlu da sosyal medya hesabından, "Bu yanlıştan acilen dönün" çağrısında bulundu.
İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yanlıştan acilen dönün. Aileler çocuklarına ev kiraladı, yurda yerleştirdi. Şimdi, milyonlarca üniversiteli adeta yurtlarından kovuluyor, evlerden ayrılmak zorunda kalıyor, yollara düşüyor, masraf yapıyor. Pandemide 1.5 yıl harcanmıştı, şimdi buna bir dönem daha ekleniyor" ifadelerine yer verdi.