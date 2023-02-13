Türkiye
SON DAKİKA | Depremin ardından 176. saatte bir kadın enkazın altından sağ çıkarıldı
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/ogrenciler-yurtlari-bosaltmaya-basladi-1066960161.html
Öğrenciler KYK yurtlarını boşaltmaya başladı
Öğrenciler KYK yurtlarını boşaltmaya başladı
Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara depremzedelerin yerleştirilmesine karar verilmesinin ardından İstanbul Cevizlibağ'daki Atatürk Öğrenci Yurdu'nda... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T13:19+0300
2023-02-13T13:19+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
yurt
kyk
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde evleri yıkılan depremzedelerin yaraları sarılıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde afet bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK'ya bağlı yurtlarda misafir edileceğini duyurmuştu.Öğrenciler evlerine dönmeye başladı2022-2023 akademik yılının bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar verilmesinin ardından KYK'ya bağlı Cevizlibağ'daki Atatürk Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yurttan çıkış yapmaya başladı. Eşyalarını toplayan öğrenciler aileleriyle birlikte memleketlerine dönmek için yola çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20230213/dukkan-sahibi-depremzede-herkes-ihtiyaclari-icin-aldi-o-kiyafetleri-helali-hos-olsun-1066882010.html
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deprem, yurt, kyk
deprem, yurt, kyk

Öğrenciler KYK yurtlarını boşaltmaya başladı

13:19 13.02.2023
© İHA / DAVUT HAS - FURKAN DUMAN - ŞEHRİBAN UZUN-AW827877Öğrenciler yurtları boşaltmaya başladı
Öğrenciler yurtları boşaltmaya başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© İHA / DAVUT HAS - FURKAN DUMAN - ŞEHRİBAN UZUN-AW827877
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Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara depremzedelerin yerleştirilmesine karar verilmesinin ardından İstanbul Cevizlibağ'daki Atatürk Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, evlerine dönmeye başladı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde evleri yıkılan depremzedelerin yaraları sarılıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde afet bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK'ya bağlı yurtlarda misafir edileceğini duyurmuştu.

Öğrenciler evlerine dönmeye başladı

2022-2023 akademik yılının bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar verilmesinin ardından KYK'ya bağlı Cevizlibağ'daki Atatürk Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yurttan çıkış yapmaya başladı. Eşyalarını toplayan öğrenciler aileleriyle birlikte memleketlerine dönmek için yola çıktı.
Giyim dükkanı sahibi Antakyalı depremzede: İnsanlar ihtiyaçları için kıyafetleri almışlar, helali hoş olsun - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Dükkan sahibi depremzede: Herkes ihtiyaçları için aldı o kıyafetleri, helali hoş olsun
11:54
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