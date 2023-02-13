https://sputniknews.com.tr/20230213/ogrenciler-yurtlari-bosaltmaya-basladi-1066960161.html
Öğrenciler KYK yurtlarını boşaltmaya başladı
Öğrenciler KYK yurtlarını boşaltmaya başladı
Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara depremzedelerin yerleştirilmesine karar verilmesinin ardından İstanbul Cevizlibağ'daki Atatürk Öğrenci Yurdu'nda... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T13:19+0300
2023-02-13T13:19+0300
2023-02-13T13:19+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
yurt
kyk
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde evleri yıkılan depremzedelerin yaraları sarılıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde afet bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK'ya bağlı yurtlarda misafir edileceğini duyurmuştu.Öğrenciler evlerine dönmeye başladı2022-2023 akademik yılının bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar verilmesinin ardından KYK'ya bağlı Cevizlibağ'daki Atatürk Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yurttan çıkış yapmaya başladı. Eşyalarını toplayan öğrenciler aileleriyle birlikte memleketlerine dönmek için yola çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20230213/dukkan-sahibi-depremzede-herkes-ihtiyaclari-icin-aldi-o-kiyafetleri-helali-hos-olsun-1066882010.html
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deprem, yurt, kyk
Öğrenciler KYK yurtlarını boşaltmaya başladı
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Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara depremzedelerin yerleştirilmesine karar verilmesinin ardından İstanbul Cevizlibağ'daki Atatürk Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, evlerine dönmeye başladı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde evleri yıkılan depremzedelerin yaraları sarılıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde afet bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK'ya bağlı yurtlarda misafir edileceğini duyurmuştu.
Öğrenciler evlerine dönmeye başladı
2022-2023 akademik yılının bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar verilmesinin ardından KYK'ya bağlı Cevizlibağ'daki Atatürk Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yurttan çıkış yapmaya başladı. Eşyalarını toplayan öğrenciler aileleriyle birlikte memleketlerine dönmek için yola çıktı.