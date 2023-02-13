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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/dukkan-sahibi-depremzede-herkes-ihtiyaclari-icin-aldi-o-kiyafetleri-helali-hos-olsun-1066882010.html
Dükkan sahibi depremzede: Herkes ihtiyaçları için aldı o kıyafetleri, helali hoş olsun
Dükkan sahibi depremzede: Herkes ihtiyaçları için aldı o kıyafetleri, helali hoş olsun
Antakya'da giyim sahibi bir depremzede bölgedeki 'yağma' iddialarını yalanladı. Sputnik'e konuşan Metin Akın "Herkes ihtiyaçları için aldı o kıyafetleri... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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deprem
antakya
hatay
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Hatay Antakya'da enkaz çalışmaları devam ederken, bazı depremzedeler ilçede kalmaya devam ediyor.İlçenin çeşitli noktalarından gelen ancak büyük kısmı teyitsiz yağma iddialarını ilçede dükkanı sahibi olan Metin Akın Sputnik'e değerlendirdi: ‘’Depremden sonra geldiğimizde dükkanın tüm camları kırılmıştı. Deprem sırasında insanlar zaten yağmurdan çıktığı için, çıplak çıktıkları için dükkanın içerisindeki kıyafetleri almak zorundalardı. Ben yağmalama kelimesini kabul etmiyorum. Herkes ihtiyaçları için aldı o kıyafetleri. Onları çocuğuna, yakınına vermek için. Helali hoş olsun diyorum.’’
antakya
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Giyim dükkanı sahibi Antakyalı depremzede: İnsanlar ihtiyaçları için kıyafetleri almışlar, helali hoş olsun
Giyim dükkanı sahibi Antakyalı depremzede: İnsanlar ihtiyaçları için kıyafetleri almışlar, helali hoş olsun
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video, deprem, antakya, hatay, видео
video, deprem, antakya, hatay, видео

Dükkan sahibi depremzede: Herkes ihtiyaçları için aldı o kıyafetleri, helali hoş olsun

11:54 13.02.2023
© Sputnik
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Antakya'da giyim sahibi bir depremzede bölgedeki 'yağma' iddialarını yalanladı. Sputnik'e konuşan Metin Akın "Herkes ihtiyaçları için aldı o kıyafetleri, helali hoş olsun" dedi.
Hatay Antakya'da enkaz çalışmaları devam ederken, bazı depremzedeler ilçede kalmaya devam ediyor.
İlçenin çeşitli noktalarından gelen ancak büyük kısmı teyitsiz yağma iddialarını ilçede dükkanı sahibi olan Metin Akın Sputnik'e değerlendirdi:
‘’Depremden sonra geldiğimizde dükkanın tüm camları kırılmıştı. Deprem sırasında insanlar zaten yağmurdan çıktığı için, çıplak çıktıkları için dükkanın içerisindeki kıyafetleri almak zorundalardı. Ben yağmalama kelimesini kabul etmiyorum. Herkes ihtiyaçları için aldı o kıyafetleri. Onları çocuğuna, yakınına vermek için. Helali hoş olsun diyorum.’’
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