https://sputniknews.com.tr/20230213/dukkan-sahibi-depremzede-herkes-ihtiyaclari-icin-aldi-o-kiyafetleri-helali-hos-olsun-1066882010.html
Dükkan sahibi depremzede: Herkes ihtiyaçları için aldı o kıyafetleri, helali hoş olsun
Dükkan sahibi depremzede: Herkes ihtiyaçları için aldı o kıyafetleri, helali hoş olsun
Antakya'da giyim sahibi bir depremzede bölgedeki 'yağma' iddialarını yalanladı. Sputnik'e konuşan Metin Akın "Herkes ihtiyaçları için aldı o kıyafetleri... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T11:54+0300
2023-02-13T11:54+0300
2023-02-13T11:54+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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deprem
antakya
hatay
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Hatay Antakya'da enkaz çalışmaları devam ederken, bazı depremzedeler ilçede kalmaya devam ediyor.İlçenin çeşitli noktalarından gelen ancak büyük kısmı teyitsiz yağma iddialarını ilçede dükkanı sahibi olan Metin Akın Sputnik'e değerlendirdi: ‘’Depremden sonra geldiğimizde dükkanın tüm camları kırılmıştı. Deprem sırasında insanlar zaten yağmurdan çıktığı için, çıplak çıktıkları için dükkanın içerisindeki kıyafetleri almak zorundalardı. Ben yağmalama kelimesini kabul etmiyorum. Herkes ihtiyaçları için aldı o kıyafetleri. Onları çocuğuna, yakınına vermek için. Helali hoş olsun diyorum.’’
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Giyim dükkanı sahibi Antakyalı depremzede: İnsanlar ihtiyaçları için kıyafetleri almışlar, helali hoş olsun
Giyim dükkanı sahibi Antakyalı depremzede: İnsanlar ihtiyaçları için kıyafetleri almışlar, helali hoş olsun
2023-02-13T11:54+0300
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video, deprem, antakya, hatay, видео
video, deprem, antakya, hatay, видео
Dükkan sahibi depremzede: Herkes ihtiyaçları için aldı o kıyafetleri, helali hoş olsun
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Antakya'da giyim sahibi bir depremzede bölgedeki 'yağma' iddialarını yalanladı. Sputnik'e konuşan Metin Akın "Herkes ihtiyaçları için aldı o kıyafetleri, helali hoş olsun" dedi.
Hatay Antakya'da enkaz çalışmaları devam ederken, bazı depremzedeler ilçede kalmaya devam ediyor.
İlçenin çeşitli noktalarından gelen ancak büyük kısmı teyitsiz yağma iddialarını ilçede dükkanı sahibi olan Metin Akın Sputnik'e değerlendirdi:
‘’Depremden sonra geldiğimizde dükkanın tüm camları kırılmıştı. Deprem sırasında insanlar zaten yağmurdan çıktığı için, çıplak çıktıkları için dükkanın içerisindeki kıyafetleri almak zorundalardı. Ben yağmalama kelimesini kabul etmiyorum. Herkes ihtiyaçları için aldı o kıyafetleri. Onları çocuğuna, yakınına vermek için. Helali hoş olsun diyorum.’’