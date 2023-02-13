https://sputniknews.com.tr/20230213/dukkan-sahibi-depremzede-herkes-ihtiyaclari-icin-aldi-o-kiyafetleri-helali-hos-olsun-1066882010.html

Dükkan sahibi depremzede: Herkes ihtiyaçları için aldı o kıyafetleri, helali hoş olsun

Dükkan sahibi depremzede: Herkes ihtiyaçları için aldı o kıyafetleri, helali hoş olsun

Antakya'da giyim sahibi bir depremzede bölgedeki 'yağma' iddialarını yalanladı. Sputnik'e konuşan Metin Akın "Herkes ihtiyaçları için aldı o kıyafetleri... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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deprem

antakya

hatay

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Hatay Antakya'da enkaz çalışmaları devam ederken, bazı depremzedeler ilçede kalmaya devam ediyor.İlçenin çeşitli noktalarından gelen ancak büyük kısmı teyitsiz yağma iddialarını ilçede dükkanı sahibi olan Metin Akın Sputnik'e değerlendirdi: ‘’Depremden sonra geldiğimizde dükkanın tüm camları kırılmıştı. Deprem sırasında insanlar zaten yağmurdan çıktığı için, çıplak çıktıkları için dükkanın içerisindeki kıyafetleri almak zorundalardı. Ben yağmalama kelimesini kabul etmiyorum. Herkes ihtiyaçları için aldı o kıyafetleri. Onları çocuğuna, yakınına vermek için. Helali hoş olsun diyorum.’’

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Giyim dükkanı sahibi Antakyalı depremzede: İnsanlar ihtiyaçları için kıyafetleri almışlar, helali hoş olsun Giyim dükkanı sahibi Antakyalı depremzede: İnsanlar ihtiyaçları için kıyafetleri almışlar, helali hoş olsun 2023-02-13T11:54+0300 true PT0M39S

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