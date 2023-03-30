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https://sputniknews.com.tr/20230330/eytde-basvuru-sayisi-15-milyonu-asti-1068949918.html
EYT'de başvuru sayısı 1.5 milyonu aştı
EYT'de başvuru sayısı 1.5 milyonu aştı
Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik için başvuru yapanların sayısı 1.5 milyonu aştı. Başvuru... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T13:23+0300
2023-03-30T13:23+0300
ekonomi
eyt
emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)
emeklilikte yaşa takılanlar
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
başvuru
maaş
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Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı doğdu.Hak sahipleri, 3 Mart itibarıyla başlayan başvurular için SGK'nın yolunu tuttu.EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyonu aştı.Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.Emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödeme başlıyorEmeklilik dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren aylıklar ödeniyor.Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkiliyor.SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.İlk maaşlar 1 Nisan'dan itibaren ödenecek31 Mart tarihine kadar müracaat eden EYT'liler, ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren almaya başlayacak. Hak sahipleri başvurularının durumunu öğrenebiliyor.e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.Bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanacakÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.SGK personeline 3 ay boyunca fazla mesai ücreti ödenecekEmeklilik başvuruları ile ilgili çalışmaları hızlandırmak için görev alan SGK personeline 3 ay boyunca fazla mesai ücreti ödenecek. Buna ilişkin önerge Meclis gündemine gelecek torba teklife eklenecek.Saatlik 27 lira olan fazla mesai ücreti yüzde 88 artışla 51 liraya yükseltilecek.
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eyt, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), emeklilikte yaşa takılanlar, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), başvuru, maaş
eyt, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), emeklilikte yaşa takılanlar, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), başvuru, maaş

EYT'de başvuru sayısı 1.5 milyonu aştı

13:23 30.03.2023
© TRT HaberSGK, başvuru
SGK, başvuru - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© TRT Haber
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Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik için başvuru yapanların sayısı 1.5 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri tamamlandı.
Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı doğdu.
Hak sahipleri, 3 Mart itibarıyla başlayan başvurular için SGK'nın yolunu tuttu.
EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyonu aştı.
Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödeme başlıyor

Emeklilik dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren aylıklar ödeniyor.
Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkiliyor.
SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

İlk maaşlar 1 Nisan'dan itibaren ödenecek

31 Mart tarihine kadar müracaat eden EYT'liler, ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren almaya başlayacak. Hak sahipleri başvurularının durumunu öğrenebiliyor.
e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

Bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

SGK personeline 3 ay boyunca fazla mesai ücreti ödenecek

Emeklilik başvuruları ile ilgili çalışmaları hızlandırmak için görev alan SGK personeline 3 ay boyunca fazla mesai ücreti ödenecek. Buna ilişkin önerge Meclis gündemine gelecek torba teklife eklenecek.
Saatlik 27 lira olan fazla mesai ücreti yüzde 88 artışla 51 liraya yükseltilecek.
eyt - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
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