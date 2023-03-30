https://sputniknews.com.tr/20230330/donetsk-basbakani-hotsenko-sibiryadaki-omsk-bolgesinin-vali-vekilligine-atandi-1068931374.html
Donetsk Başbakanı Hotsenko, Sibirya’daki Omsk Bölgesi’nin Vali Vekilliğine atandı
Donetsk Başbakanı Hotsenko, Sibirya’daki Omsk Bölgesi’nin Vali Vekilliğine atandı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Sibirya’daki Omsk Bölgesi’nin Valisi Burkov’un istifasını kabul etti. Burkov’un yerine geçici olarak Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC)... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T03:17+0300
2023-03-30T03:17+0300
2023-03-30T03:17+0300
dünya
rusya
omsk
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
vladimir putin
atama
aleksandr burkov
vitaliy hotsenko
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Omsk Valisi Aleksandr Burkov’un istifa dilekçesini sunduğu ifade edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in istifa dilekçesini kabul ettiği belirtilen açıklamada, DHC Başbakanı Vitaliy Hotsenko’nun Omsk Vali Vekili olarak atandığı kaydedildi.Burkov, 2018’den bu yana Omsk Valiliği görevini yürütüyordu. Hotsenko, geçen yılın Haziran ayında DHC Hükümetinin başına getirilmişti, öncesinde de Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda görev almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230329/putinden-hukumete-rusya-karsiti-yaptirimlar-ekonomiyi-orta-vadede-etkileyebilir-onlem-almaliyiz-1068909146.html
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rusya, omsk, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), vladimir putin, atama, aleksandr burkov, vitaliy hotsenko
rusya, omsk, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), vladimir putin, atama, aleksandr burkov, vitaliy hotsenko
Donetsk Başbakanı Hotsenko, Sibirya’daki Omsk Bölgesi’nin Vali Vekilliğine atandı
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Sibirya’daki Omsk Bölgesi’nin Valisi Burkov’un istifasını kabul etti. Burkov’un yerine geçici olarak Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başbakanı Hotsenko getirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Omsk Valisi Aleksandr Burkov’un istifa dilekçesini sunduğu ifade edildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in istifa dilekçesini kabul ettiği belirtilen açıklamada, DHC Başbakanı Vitaliy Hotsenko’nun Omsk Vali Vekili olarak atandığı kaydedildi.
Burkov, 2018’den bu yana Omsk Valiliği görevini yürütüyordu. Hotsenko, geçen yılın Haziran ayında DHC Hükümetinin başına getirilmişti, öncesinde de Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda görev almıştı.