https://sputniknews.com.tr/20230330/donetsk-basbakani-hotsenko-sibiryadaki-omsk-bolgesinin-vali-vekilligine-atandi-1068931374.html

Donetsk Başbakanı Hotsenko, Sibirya’daki Omsk Bölgesi’nin Vali Vekilliğine atandı

Donetsk Başbakanı Hotsenko, Sibirya’daki Omsk Bölgesi’nin Vali Vekilliğine atandı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Sibirya’daki Omsk Bölgesi’nin Valisi Burkov’un istifasını kabul etti. Burkov’un yerine geçici olarak Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC)... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T03:17+0300

2023-03-30T03:17+0300

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donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

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atama

aleksandr burkov

vitaliy hotsenko

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Kremlin’den yapılan açıklamada, Omsk Valisi Aleksandr Burkov’un istifa dilekçesini sunduğu ifade edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in istifa dilekçesini kabul ettiği belirtilen açıklamada, DHC Başbakanı Vitaliy Hotsenko’nun Omsk Vali Vekili olarak atandığı kaydedildi.Burkov, 2018’den bu yana Omsk Valiliği görevini yürütüyordu. Hotsenko, geçen yılın Haziran ayında DHC Hükümetinin başına getirilmişti, öncesinde de Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda görev almıştı.

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rusya, omsk, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), vladimir putin, atama, aleksandr burkov, vitaliy hotsenko