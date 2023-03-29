https://sputniknews.com.tr/20230329/putinden-hukumete-rusya-karsiti-yaptirimlar-ekonomiyi-orta-vadede-etkileyebilir-onlem-almaliyiz-1068909146.html
Putin’den hükümete: Rusya karşıtı yaptırımlar ekonomiyi orta vadede etkileyebilir, önlem almalıyız
Putin’den hükümete: Rusya karşıtı yaptırımlar ekonomiyi orta vadede etkileyebilir, önlem almalıyız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da gerçekleştirdiği özel askeri operasyon yüzünden ülkesine uygulanan yaptırımların gelecekte ekonomi üstünde... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T15:27+0300
2023-03-29T15:27+0300
2023-03-29T15:27+0300
dünya
rusya
vladimir putin
ekonomi
yaptırım
önlem
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Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümet üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantı sırasında, “Rusya ekonomisine karşı getirilen yasa dışı kısıtlamaların orta vadede ekonomi üstünde gerçekten de olumsuz etkisi olabilir. Bu nedenle iç talebin düzenli bir biçimde artmasını sağlamalıyız” dedi.Putin ayrıca, ekonomik büyümenin başlıca faktörünün, iç talepteki artış olacağını kaydetti.Rus televizyonlarında canlı yayınlanan toplantı esnasında Putin, Rusya’da yıllık enflasyonun mart ayında yüzde 4’ün altına inmiş olacağını, bazı değerlendirmelere göreyse çok daha düşük olacağını belirtti.Ülkesinde işsizlik oranınınsa rekor düzeyde düşük olmayı sürdürdüğünü kaydeden Rusya Devlet Başkanı, bazı bölgelerdeyse işsizlik oranının ortalamadan yüksek olduğunu belirtti ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini söyledi.Putin, “Hedefimiz insanların daha iyi yaşaması. Vatandaşların gelirlerinde de cüzi olsa da bir artışın başladığını görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.
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rusya, vladimir putin, ekonomi, yaptırım, önlem
rusya, vladimir putin, ekonomi, yaptırım, önlem
Putin’den hükümete: Rusya karşıtı yaptırımlar ekonomiyi orta vadede etkileyebilir, önlem almalıyız
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da gerçekleştirdiği özel askeri operasyon yüzünden ülkesine uygulanan yaptırımların gelecekte ekonomi üstünde etkisi olabileceğini belirtti ve hükümetten bu olasılığa karşı önlem almasını istedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümet üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantı sırasında, “Rusya ekonomisine karşı getirilen yasa dışı kısıtlamaların orta vadede ekonomi üstünde gerçekten de olumsuz etkisi olabilir. Bu nedenle iç talebin düzenli bir biçimde artmasını sağlamalıyız” dedi.
Putin ayrıca, ekonomik büyümenin başlıca faktörünün, iç talepteki artış olacağını kaydetti.
Rus televizyonlarında canlı yayınlanan toplantı esnasında Putin, Rusya’da yıllık enflasyonun mart ayında yüzde 4’ün altına inmiş olacağını, bazı değerlendirmelere göreyse çok daha düşük olacağını belirtti.
Ülkesinde işsizlik oranınınsa rekor düzeyde düşük olmayı sürdürdüğünü kaydeden Rusya Devlet Başkanı, bazı bölgelerdeyse işsizlik oranının ortalamadan yüksek olduğunu belirtti ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini söyledi.
Putin, “Hedefimiz insanların daha iyi yaşaması. Vatandaşların gelirlerinde de cüzi olsa da bir artışın başladığını görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.