https://sputniknews.com.tr/20230329/putinden-hukumete-rusya-karsiti-yaptirimlar-ekonomiyi-orta-vadede-etkileyebilir-onlem-almaliyiz-1068909146.html

Putin’den hükümete: Rusya karşıtı yaptırımlar ekonomiyi orta vadede etkileyebilir, önlem almalıyız

Putin’den hükümete: Rusya karşıtı yaptırımlar ekonomiyi orta vadede etkileyebilir, önlem almalıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da gerçekleştirdiği özel askeri operasyon yüzünden ülkesine uygulanan yaptırımların gelecekte ekonomi üstünde... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T15:27+0300

2023-03-29T15:27+0300

2023-03-29T15:27+0300

dünya

rusya

vladimir putin

ekonomi

yaptırım

önlem

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Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümet üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantı sırasında, “Rusya ekonomisine karşı getirilen yasa dışı kısıtlamaların orta vadede ekonomi üstünde gerçekten de olumsuz etkisi olabilir. Bu nedenle iç talebin düzenli bir biçimde artmasını sağlamalıyız” dedi.Putin ayrıca, ekonomik büyümenin başlıca faktörünün, iç talepteki artış olacağını kaydetti.Rus televizyonlarında canlı yayınlanan toplantı esnasında Putin, Rusya’da yıllık enflasyonun mart ayında yüzde 4’ün altına inmiş olacağını, bazı değerlendirmelere göreyse çok daha düşük olacağını belirtti.Ülkesinde işsizlik oranınınsa rekor düzeyde düşük olmayı sürdürdüğünü kaydeden Rusya Devlet Başkanı, bazı bölgelerdeyse işsizlik oranının ortalamadan yüksek olduğunu belirtti ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini söyledi.Putin, “Hedefimiz insanların daha iyi yaşaması. Vatandaşların gelirlerinde de cüzi olsa da bir artışın başladığını görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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rusya, vladimir putin, ekonomi, yaptırım, önlem