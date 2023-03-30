https://sputniknews.com.tr/20230330/brezilya-rusyanin-elestirildigi-demokrasi-zirvesi-bildirgesini-imzalamayacak-1068978357.html
Brezilya, Rusya’nın eleştirildiği Demokrasi Zirvesi bildirgesini imzalamayacak
Brezilya, Rusya’nın eleştirildiği Demokrasi Zirvesi bildirgesini imzalamayacak
Brezilya’nın, ABD’nin girişimiyle toplanan Demokrasi Zirvesi’nin, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerini kınayan sonuç bildirgesini imzalamama kararı aldığı... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T23:12+0300
2023-03-30T23:12+0300
2023-03-30T23:12+0300
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Brezilya merkezli Globo haber portalının haberinde, “Brezilya yönetimi, Demokrasi Zirvesi’nin sonuç bildirgesini imzalamama kararını aldı. Kaynakların sözlerine göre, Lula da Silva hükümeti, zirvenin Rusya’yı kınamak için kullanılması vurgusuna katılmıyor” ifadesini kullanıldı.Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva’nın, Washington’daki zirvenin organizatörlerine gönderdiği mektubunda, 'demokrasi savunma bayrağının, duvar örmek için kullanılamayacağını' belirtti. Diyalogun önemine vurgu yapan ülke lideri, “Brezilya için Ukrayna krizinin çözüm platformu Birleşmiş Milletler’dir” diye kaydetti.Haberde, Brezilya ve Rusya’nın BRICS’teki ortakları Hindistan’ın, Demokrasi Zirvesi’nin sonuç bildirgesine, Ukrayna’daki olayların anımsatıldığı maddeye 'bir not düşerek' imza atacağı kaydedildi.ABD’nin organize ettiği Demokrasi Zirvesi’ne 100’den fazla ülkenin liderleri davet edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230330/kremlin-ukrayna-makamlarinin-kiev-pecersk-manastirindaki-rahiplere-yonelik-eylemlerini-kiniyoruz-1068971415.html
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brezilya, brics, globo, haber, rusya, eleştiri
brezilya, brics, globo, haber, rusya, eleştiri
Brezilya, Rusya’nın eleştirildiği Demokrasi Zirvesi bildirgesini imzalamayacak
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Brezilya’nın, ABD’nin girişimiyle toplanan Demokrasi Zirvesi’nin, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerini kınayan sonuç bildirgesini imzalamama kararı aldığı belirtildi.
Brezilya
merkezli Globo haber portalının
haberinde, “Brezilya yönetimi, Demokrasi Zirvesi’nin sonuç bildirgesini imzalamama kararını aldı. Kaynakların sözlerine göre, Lula da Silva hükümeti, zirvenin Rusya’yı kınamak için kullanılması vurgusuna katılmıyor”
ifadesini kullanıldı.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva’nın, Washington’daki zirvenin organizatörlerine gönderdiği mektubunda, 'demokrasi savunma bayrağının, duvar örmek için kullanılamayacağını' belirtti. Diyalogun önemine vurgu yapan ülke lideri, “Brezilya için Ukrayna krizinin çözüm platformu Birleşmiş Milletler’dir” diye kaydetti.
Haberde, Brezilya ve Rusya’nın BRICS’teki ortakları Hindistan’ın, Demokrasi Zirvesi’nin sonuç bildirgesine, Ukrayna’daki olayların anımsatıldığı maddeye 'bir not düşerek' imza atacağı kaydedildi.
ABD’nin organize ettiği Demokrasi Zirvesi’ne 100’den fazla ülkenin liderleri davet edildi.