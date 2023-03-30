https://sputniknews.com.tr/20230330/bolsonaro-3-ay-sonra-brezilyaya-dondu-1068961415.html
Bolsonaro 3 ay sonra Brezilya’ya döndü
Bolsonaro 3 ay sonra Brezilya’ya döndü
Brezilya’da 30 Ekim 2022’de yapılan seçimleri devlet başkanlığı seçimlerini ikinci turda kaybeden ve görev süresinin biteceği 31 Aralık 2022 gününden önce... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T16:53+0300
2023-03-30T16:53+0300
2023-03-30T17:26+0300
dünya
brezilya
jair bolsonaro
soruşturma
video
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Üç ay boyunca ABD’nin Florida eyaletinde kalan Bolsonaro, başkent Brasilia’daki havalimanında yüzlerce destekçisi tarafından karşılandı. Brezilya bayrakları taşıyan Bolsonaro destekçileri, eski Devlet Başkanının havalimanından çıkmasının ardından Brezilya milli marşını okuyarak 'efsane' sloganları attı.Bolsonaro, ABD’den ayrılmadan yaptığı açıklamada, "Yeni bir sayfa açıyoruz ve gelecek yıl yapılacak seçimlere hazırlanacağız” dedi.Bolsonaro hakkında soruşturma başlatılmıştıBrezilya’da 30 Ekim 2022’de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda solcu Luiz Inacio Lula da Silva kazanmıştı. Görev süresinin tamamlanmasına günler kala ülkesinden ayrılan Bolsonaro, destekçilerini Kongre ve diğer devlet kurumlarına gerçekleştirdiği baskını teşvik etmekle suçlanıyor.Bolsonaro hakkında kongre baskının teşvik ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230324/eski-brezilya-devlet-baskani-bolsonaro-30-martta-ulkesine-donecek-1068731664.html
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Bolsonaro 3 ay sonra Brezilya’ya döndü
Bolsonaro 3 ay sonra Brezilya’ya döndü
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brezilya, jair bolsonaro, soruşturma, video
brezilya, jair bolsonaro, soruşturma, video
Bolsonaro 3 ay sonra Brezilya’ya döndü
16:53 30.03.2023 (güncellendi: 17:26 30.03.2023) Abone ol
Brezilya’da 30 Ekim 2022’de yapılan seçimleri devlet başkanlığı seçimlerini ikinci turda kaybeden ve görev süresinin biteceği 31 Aralık 2022 gününden önce Brezilya’dan ayrılarak ABD’ye giden Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ülkesine döndü.
Üç ay boyunca ABD’nin Florida eyaletinde kalan Bolsonaro, başkent Brasilia’daki havalimanında yüzlerce destekçisi tarafından karşılandı. Brezilya bayrakları taşıyan Bolsonaro destekçileri, eski Devlet Başkanının havalimanından çıkmasının ardından Brezilya milli marşını okuyarak 'efsane' sloganları attı.
Bolsonaro, ABD’den ayrılmadan yaptığı açıklamada, "Yeni bir sayfa açıyoruz ve gelecek yıl yapılacak seçimlere hazırlanacağız” dedi.
Bolsonaro hakkında soruşturma başlatılmıştı
Brezilya’da 30 Ekim 2022’de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda solcu Luiz Inacio Lula da Silva kazanmıştı. Görev süresinin tamamlanmasına günler kala ülkesinden ayrılan Bolsonaro, destekçilerini Kongre ve diğer devlet kurumlarına gerçekleştirdiği baskını teşvik etmekle suçlanıyor.
Bolsonaro hakkında kongre baskının teşvik ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.