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https://sputniknews.com.tr/20230330/bolsonaro-3-ay-sonra-brezilyaya-dondu-1068961415.html
Bolsonaro 3 ay sonra Brezilya’ya döndü
Bolsonaro 3 ay sonra Brezilya’ya döndü
Brezilya’da 30 Ekim 2022’de yapılan seçimleri devlet başkanlığı seçimlerini ikinci turda kaybeden ve görev süresinin biteceği 31 Aralık 2022 gününden önce... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
brezilya
jair bolsonaro
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Üç ay boyunca ABD’nin Florida eyaletinde kalan Bolsonaro, başkent Brasilia’daki havalimanında yüzlerce destekçisi tarafından karşılandı. Brezilya bayrakları taşıyan Bolsonaro destekçileri, eski Devlet Başkanının havalimanından çıkmasının ardından Brezilya milli marşını okuyarak 'efsane' sloganları attı.Bolsonaro, ABD’den ayrılmadan yaptığı açıklamada, "Yeni bir sayfa açıyoruz ve gelecek yıl yapılacak seçimlere hazırlanacağız” dedi.Bolsonaro hakkında soruşturma başlatılmıştıBrezilya’da 30 Ekim 2022’de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda solcu Luiz Inacio Lula da Silva kazanmıştı. Görev süresinin tamamlanmasına günler kala ülkesinden ayrılan Bolsonaro, destekçilerini Kongre ve diğer devlet kurumlarına gerçekleştirdiği baskını teşvik etmekle suçlanıyor.Bolsonaro hakkında kongre baskının teşvik ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230324/eski-brezilya-devlet-baskani-bolsonaro-30-martta-ulkesine-donecek-1068731664.html
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Bolsonaro 3 ay sonra Brezilya’ya döndü
Bolsonaro 3 ay sonra Brezilya’ya döndü
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brezilya, jair bolsonaro, soruşturma, video
brezilya, jair bolsonaro, soruşturma, video

Bolsonaro 3 ay sonra Brezilya’ya döndü

16:53 30.03.2023 (güncellendi: 17:26 30.03.2023)
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Brezilya’da 30 Ekim 2022’de yapılan seçimleri devlet başkanlığı seçimlerini ikinci turda kaybeden ve görev süresinin biteceği 31 Aralık 2022 gününden önce Brezilya’dan ayrılarak ABD’ye giden Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ülkesine döndü.
Üç ay boyunca ABD’nin Florida eyaletinde kalan Bolsonaro, başkent Brasilia’daki havalimanında yüzlerce destekçisi tarafından karşılandı. Brezilya bayrakları taşıyan Bolsonaro destekçileri, eski Devlet Başkanının havalimanından çıkmasının ardından Brezilya milli marşını okuyarak 'efsane' sloganları attı.
Bolsonaro, ABD’den ayrılmadan yaptığı açıklamada, "Yeni bir sayfa açıyoruz ve gelecek yıl yapılacak seçimlere hazırlanacağız” dedi.

Bolsonaro hakkında soruşturma başlatılmıştı

Brezilya’da 30 Ekim 2022’de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda solcu Luiz Inacio Lula da Silva kazanmıştı. Görev süresinin tamamlanmasına günler kala ülkesinden ayrılan Bolsonaro, destekçilerini Kongre ve diğer devlet kurumlarına gerçekleştirdiği baskını teşvik etmekle suçlanıyor.
Bolsonaro hakkında kongre baskının teşvik ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.
Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
DÜNYA
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, 30 Mart'ta ülkesine dönecek
24 Mart, 23:53
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