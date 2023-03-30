https://sputniknews.com.tr/20230330/bolsonaro-3-ay-sonra-brezilyaya-dondu-1068961415.html

Bolsonaro 3 ay sonra Brezilya’ya döndü

Bolsonaro 3 ay sonra Brezilya’ya döndü

Brezilya’da 30 Ekim 2022’de yapılan seçimleri devlet başkanlığı seçimlerini ikinci turda kaybeden ve görev süresinin biteceği 31 Aralık 2022 gününden önce... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T16:53+0300

2023-03-30T16:53+0300

2023-03-30T17:26+0300

dünya

brezilya

jair bolsonaro

soruşturma

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1e/1068967675_5:0:1161:650_1920x0_80_0_0_3f8acaefc3c5ae9b0074d57708eb683d.png

Üç ay boyunca ABD’nin Florida eyaletinde kalan Bolsonaro, başkent Brasilia’daki havalimanında yüzlerce destekçisi tarafından karşılandı. Brezilya bayrakları taşıyan Bolsonaro destekçileri, eski Devlet Başkanının havalimanından çıkmasının ardından Brezilya milli marşını okuyarak 'efsane' sloganları attı.Bolsonaro, ABD’den ayrılmadan yaptığı açıklamada, "Yeni bir sayfa açıyoruz ve gelecek yıl yapılacak seçimlere hazırlanacağız” dedi.Bolsonaro hakkında soruşturma başlatılmıştıBrezilya’da 30 Ekim 2022’de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda solcu Luiz Inacio Lula da Silva kazanmıştı. Görev süresinin tamamlanmasına günler kala ülkesinden ayrılan Bolsonaro, destekçilerini Kongre ve diğer devlet kurumlarına gerçekleştirdiği baskını teşvik etmekle suçlanıyor.Bolsonaro hakkında kongre baskının teşvik ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230324/eski-brezilya-devlet-baskani-bolsonaro-30-martta-ulkesine-donecek-1068731664.html

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Bolsonaro 3 ay sonra Brezilya’ya döndü Bolsonaro 3 ay sonra Brezilya’ya döndü 2023-03-30T16:53+0300 true PT1M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brezilya, jair bolsonaro, soruşturma, video