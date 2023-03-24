https://sputniknews.com.tr/20230324/eski-brezilya-devlet-baskani-bolsonaro-30-martta-ulkesine-donecek-1068731664.html
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, 30 Mart'ta ülkesine dönecek
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, 30 Mart'ta ülkesine dönecek
Brezilya'da Sosyal Liberal Parti (PSL) Başkanı Valdemar Costa, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 30 Mart'ta ülkesine döneceğini duyurdu. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T23:53+0300
2023-03-24T23:53+0300
2023-03-24T23:53+0300
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brezilya
jair bolsonaro
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Costa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolsonaro, 30 Mart'ta yerel saatle 07.30'da başkent Brasilia'da karaya çıkacak." ifadesini kullandı.Aşırı sağcı Bolsonaro'nun en yakın müttefiklerinden biri olarak bilinen eski Senatör Ciro Nogueira da Bolsonaro'nun ülkeye döneceğini belirterek, "Bugün liderimizle konuştum ve onun havaalanında dönüşünü ilk bekleyenlerden biri olacağım." dedi.Bolsonaro, ABD'de Record internet sitesine verdiği röportajda, Brezilya'ya dönüşünün planlandığı gibi neredeyse kesinleştiğini söylemişti.30 Aralık 2022'den bu yana ABD'de yaşayan Bolsonaro'nun ülkesine dönüşte birçok soruşturmayla karşı karşıya kalması bekleniyor.Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişinin 8 Ocak'ta Kongre Sarayı, Yüksek Mahkeme ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basması nedeniyle eski Devlet Başkanına 14 Ocak'ta soruşturma açılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230131/eski-brezilya-lideri-bolsonaro-abdye-6-aylik-turist-vizesi-basvurusu-yapti-1066381529.html
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Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, 30 Mart'ta ülkesine dönecek
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Brezilya'da Sosyal Liberal Parti (PSL) Başkanı Valdemar Costa, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 30 Mart'ta ülkesine döneceğini duyurdu.
Costa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolsonaro, 30 Mart'ta yerel saatle 07.30'da başkent Brasilia'da karaya çıkacak." ifadesini kullandı.
Aşırı sağcı Bolsonaro'nun en yakın müttefiklerinden biri olarak bilinen eski Senatör Ciro Nogueira da Bolsonaro'nun ülkeye döneceğini belirterek, "Bugün liderimizle konuştum ve onun havaalanında dönüşünü ilk bekleyenlerden biri olacağım." dedi.
Bolsonaro, ABD'de Record internet sitesine verdiği röportajda, Brezilya'ya dönüşünün planlandığı gibi neredeyse kesinleştiğini söylemişti.
30 Aralık 2022'den bu yana ABD'de yaşayan Bolsonaro'nun ülkesine dönüşte birçok soruşturmayla karşı karşıya kalması bekleniyor.
Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişinin 8 Ocak'ta Kongre Sarayı, Yüksek Mahkeme ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basması nedeniyle eski Devlet Başkanına 14 Ocak'ta soruşturma açılmıştı.