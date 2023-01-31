https://sputniknews.com.tr/20230131/eski-brezilya-lideri-bolsonaro-abdye-6-aylik-turist-vizesi-basvurusu-yapti-1066381529.html
Eski Brezilya lideri Bolsonaro ABD'ye 6 aylık turist vizesi başvurusu yaptı
Eski Brezilya lideri Bolsonaro ABD'ye 6 aylık turist vizesi başvurusu yaptı
Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçen yılın son aylarındaki seçimlerde rakibi Lula'ya mağlup olarak görevi devretmesinden hemen önce gittiği... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T09:56+0300
2023-01-31T09:56+0300
2023-01-31T09:56+0300
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abd
brezilya
jair bolsonaro
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Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun avukatı, müvekkilinin ABD'de kalmak için 6 aylık turist vizesine başvurduğunu söyledi.Avukat Felipe Alexandre, yaptığı açıklamada, ilgili başvurunun ABD'ye cuma günü ulaştığını ve Bolsonaro'nun başvurusu beklemedeyken ABD'de kalacağını ifade etti.Alexandre, "Biraz kafa dağıtmak ve bir sonraki adımının ne olacağına karar vermeden önce birkaç ay ABD'de turist olmanın tadını çıkarmak istiyor. 6 ayın tamamını kullanıp kullanmayacağı ona ve hangi stratejiyi uygulamaya karar vereceğimize bağlı olacak" ifadelerini kullandı.Brezilya'da yasama organlarına Bolsonaro destekçileri tarafından düzenlenen baskınların ardından ABD'deki Demokratlar, Bolsonar'nun ülkeden gönderilmesini talep ediyor.Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri, Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230114/brezilyada-kongre-baskininda-rolunun-oldugu-gerekcesiyle-bolsonaro-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1065738861.html
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abd, brezilya, jair bolsonaro
abd, brezilya, jair bolsonaro
Eski Brezilya lideri Bolsonaro ABD'ye 6 aylık turist vizesi başvurusu yaptı
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Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçen yılın son aylarındaki seçimlerde rakibi Lula'ya mağlup olarak görevi devretmesinden hemen önce gittiği ABD'de 6 aylık turist vizesi başvurusu yaptı.
Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun avukatı, müvekkilinin ABD'de kalmak için 6 aylık turist vizesine başvurduğunu söyledi.
Avukat Felipe Alexandre, yaptığı açıklamada, ilgili başvurunun ABD'ye cuma günü ulaştığını ve Bolsonaro'nun başvurusu beklemedeyken ABD'de kalacağını ifade etti.
Alexandre, "Biraz kafa dağıtmak ve bir sonraki adımının ne olacağına karar vermeden önce birkaç ay ABD'de turist olmanın tadını çıkarmak istiyor. 6 ayın tamamını kullanıp kullanmayacağı ona ve hangi stratejiyi uygulamaya karar vereceğimize bağlı olacak" ifadelerini kullandı.
Brezilya'da yasama organlarına Bolsonaro destekçileri tarafından düzenlenen baskınların ardından ABD'deki Demokratlar, Bolsonar'nun ülkeden gönderilmesini talep ediyor.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri, Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.
Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.
Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.