Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230131/eski-brezilya-lideri-bolsonaro-abdye-6-aylik-turist-vizesi-basvurusu-yapti-1066381529.html
Eski Brezilya lideri Bolsonaro ABD'ye 6 aylık turist vizesi başvurusu yaptı
Eski Brezilya lideri Bolsonaro ABD'ye 6 aylık turist vizesi başvurusu yaptı
Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçen yılın son aylarındaki seçimlerde rakibi Lula'ya mağlup olarak görevi devretmesinden hemen önce gittiği... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T09:56+0300
2023-01-31T09:56+0300
dünya
abd
brezilya
jair bolsonaro
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/03/1061884700_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_5d0c90bdfa2d411d94c79bdbb21c1e5b.jpg
Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun avukatı, müvekkilinin ABD'de kalmak için 6 aylık turist vizesine başvurduğunu söyledi.Avukat Felipe Alexandre, yaptığı açıklamada, ilgili başvurunun ABD'ye cuma günü ulaştığını ve Bolsonaro'nun başvurusu beklemedeyken ABD'de kalacağını ifade etti.Alexandre, "Biraz kafa dağıtmak ve bir sonraki adımının ne olacağına karar vermeden önce birkaç ay ABD'de turist olmanın tadını çıkarmak istiyor. 6 ayın tamamını kullanıp kullanmayacağı ona ve hangi stratejiyi uygulamaya karar vereceğimize bağlı olacak" ifadelerini kullandı.Brezilya'da yasama organlarına Bolsonaro destekçileri tarafından düzenlenen baskınların ardından ABD'deki Demokratlar, Bolsonar'nun ülkeden gönderilmesini talep ediyor.Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri, Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230114/brezilyada-kongre-baskininda-rolunun-oldugu-gerekcesiyle-bolsonaro-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1065738861.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/03/1061884700_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ac0d3e520b226ed9dce654d0d325ccb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, brezilya, jair bolsonaro
abd, brezilya, jair bolsonaro

Eski Brezilya lideri Bolsonaro ABD'ye 6 aylık turist vizesi başvurusu yaptı

09:56 31.01.2023
© AP Photo / Eraldo PeresBrezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
Abone olTelegram
Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçen yılın son aylarındaki seçimlerde rakibi Lula'ya mağlup olarak görevi devretmesinden hemen önce gittiği ABD'de 6 aylık turist vizesi başvurusu yaptı.
Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun avukatı, müvekkilinin ABD'de kalmak için 6 aylık turist vizesine başvurduğunu söyledi.
Avukat Felipe Alexandre, yaptığı açıklamada, ilgili başvurunun ABD'ye cuma günü ulaştığını ve Bolsonaro'nun başvurusu beklemedeyken ABD'de kalacağını ifade etti.
Alexandre, "Biraz kafa dağıtmak ve bir sonraki adımının ne olacağına karar vermeden önce birkaç ay ABD'de turist olmanın tadını çıkarmak istiyor. 6 ayın tamamını kullanıp kullanmayacağı ona ve hangi stratejiyi uygulamaya karar vereceğimize bağlı olacak" ifadelerini kullandı.
Brezilya'da yasama organlarına Bolsonaro destekçileri tarafından düzenlenen baskınların ardından ABD'deki Demokratlar, Bolsonar'nun ülkeden gönderilmesini talep ediyor.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri, Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.
Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.
Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.
Jair Bolsonaro, Brezilya Devlet Başkanı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
DÜNYA
Brezilya'da Kongre baskınında rolünün olduğu gerekçesiyle Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı
14 Ocak, 10:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала