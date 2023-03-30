https://sputniknews.com.tr/20230330/arizali-arac-trafikte-yan-yan-ilerledi-1068945347.html
Arızalı araç trafikte yan yan ilerledi
Arızalı araç trafikte yan yan ilerledi
Bursa'da kaza yapan bir aracın sürücüsü arızalı ve sadece yan yan gidebilen aracı ile seyahat etti. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T12:23+0300
2023-03-30T12:23+0300
2023-03-30T12:37+0300
yaşam
türkiye
bursa
cip
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1e/1068946077_13:0:1161:646_1920x0_80_0_0_ad5b293d17f8b91fd53d9c22935f2402.png
Merkez Soğanlı Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde edinilen bilgiye göre, kaza yapan cipin sürücüsü, aracını götüreceği yere çekiciye bindirmek yerine sürerek götürmeyi tercih etti. Cip ise lastiklerinin yamukluğu sebebiyle yan yan giderken o anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230224/artvinde-yasanan-heyelan-anlari-kamerada-1067441667.html
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1e/1068946077_156:0:1017:646_1920x0_80_0_0_2c8db01698f44a61c04c577a2d967cee.png
Arızalı araç trafikte yan yan ilerledi
Arızalı araç trafikte yan yan ilerledi
2023-03-30T12:23+0300
true
PT0M18S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, bursa, cip, video
türkiye, bursa, cip, video
Arızalı araç trafikte yan yan ilerledi
12:23 30.03.2023 (güncellendi: 12:37 30.03.2023) Abone ol
Bursa'da kaza yapan bir aracın sürücüsü arızalı ve sadece yan yan gidebilen aracı ile seyahat etti.
Merkez Soğanlı Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde edinilen bilgiye göre, kaza yapan cipin sürücüsü, aracını götüreceği yere çekiciye bindirmek yerine sürerek götürmeyi tercih etti.
Cip ise lastiklerinin yamukluğu sebebiyle yan yan giderken o anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.