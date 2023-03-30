https://sputniknews.com.tr/20230330/arizali-arac-trafikte-yan-yan-ilerledi-1068945347.html

Arızalı araç trafikte yan yan ilerledi

Arızalı araç trafikte yan yan ilerledi

Bursa'da kaza yapan bir aracın sürücüsü arızalı ve sadece yan yan gidebilen aracı ile seyahat etti. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T12:23+0300

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Merkez Soğanlı Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde edinilen bilgiye göre, kaza yapan cipin sürücüsü, aracını götüreceği yere çekiciye bindirmek yerine sürerek götürmeyi tercih etti. Cip ise lastiklerinin yamukluğu sebebiyle yan yan giderken o anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230224/artvinde-yasanan-heyelan-anlari-kamerada-1067441667.html

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türkiye, bursa, cip, video