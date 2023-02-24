https://sputniknews.com.tr/20230224/artvinde-yasanan-heyelan-anlari-kamerada-1067441667.html
Artvin'de yaşanan heyelan anları kamerada
Artvin'de yaşanan heyelan anları kamerada
Artvin’de baraj personelini taşıyan servis aracının heyelan altında kaldığı görüntüler tünel kamerasına saniye saniye yansıdı. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T02:28+0300
2023-02-24T02:28+0300
2023-02-24T02:30+0300
türkiye
artvin
baraj
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Artvin-Erzurum karayolunun 8. kilometresinde 22 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinde yaşanan olayda, Artvin Barajı'na personel taşımacılığı yapan minibüs Deriner-3 Tüneli'ne geldiğinde yamaçtan kopan toprak ve kaya kütlesi aracın üzerine düşmüştü.Hasar alan servis aracı içinde bulunan 8 yolcudan 4'ü yaralanırken, karayolu trafiğe kapatıldı. Yaşanan olay sonrası kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halinde olan minibüs, tam tünele gireceği esnada üzerine yamaçtan kaya parçaları düştü. Ağır hasan alan araç ilerlemeyince kayalar aracın üzerine düşmeye devam etti.
https://sputniknews.com.tr/20230223/artvin-erzurum-kara-yolunda-heyelan-ulasima-kapandi-1067432296.html
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artvin, baraj
Artvin'de yaşanan heyelan anları kamerada
02:28 24.02.2023 (güncellendi: 02:30 24.02.2023) Abone ol
Artvin’de baraj personelini taşıyan servis aracının heyelan altında kaldığı görüntüler tünel kamerasına saniye saniye yansıdı.
Artvin-Erzurum karayolunun 8. kilometresinde 22 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinde yaşanan olayda, Artvin Barajı'na personel taşımacılığı yapan minibüs Deriner-3 Tüneli'ne geldiğinde yamaçtan kopan toprak ve kaya kütlesi aracın üzerine düşmüştü.
Hasar alan servis aracı içinde bulunan 8 yolcudan 4'ü yaralanırken, karayolu trafiğe kapatıldı. Yaşanan olay sonrası kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halinde olan minibüs, tam tünele gireceği esnada üzerine yamaçtan kaya parçaları düştü. Ağır hasan alan araç ilerlemeyince kayalar aracın üzerine düşmeye devam etti.