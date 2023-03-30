https://sputniknews.com.tr/20230330/anadolu-otoyolunun-bolu-kesiminde-zincirleme-kaza-ankara-istikameti-ulasima-kapandi-1068968918.html
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza: Ankara istikameti ulaşıma kapandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza: Ankara istikameti ulaşıma kapandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T18:07+0300
2023-03-30T18:07+0300
2023-03-30T19:22+0300
türkiye
anadolu otoyolu
bolu
ankara
zincirleme kaza
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.Otoyolun Bolu Batı ile Doğu gişeleri arasında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, kontrolden çıkarak makasladı.Bunun üzerine aynı yönde seyreden aralarında yolcu otobüsü, TIR, kamyon, minibüs ve otomobilin bulunduğu 58 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Bölgeye polis, jandarma sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaralılara müdahale ettiği kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.Kar yağışının hafif şekilde etkili olduğu bölgede, yolun kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.Ekipler, araçların kaldırılması için çalışma başlattı.Öte yandan AFAD ekiplerinin yolda kalanlara iftar için erzak dağıtacağı belirtildi.
türkiye
anadolu otoyolu
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anadolu otoyolu, bolu, ankara, zincirleme kaza
anadolu otoyolu, bolu, ankara, zincirleme kaza
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza: Ankara istikameti ulaşıma kapandı
18:07 30.03.2023 (güncellendi: 19:22 30.03.2023) Abone ol
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun Bolu Batı ile Doğu gişeleri arasında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, kontrolden çıkarak makasladı.
Bunun üzerine aynı yönde seyreden aralarında yolcu otobüsü, TIR, kamyon, minibüs ve otomobilin bulunduğu 58 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Bölgeye polis, jandarma sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaralılara müdahale ettiği kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
Kar yağışının hafif şekilde etkili olduğu bölgede, yolun kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, araçların kaldırılması için çalışma başlattı.
Öte yandan AFAD ekiplerinin yolda kalanlara iftar için erzak dağıtacağı belirtildi.