https://sputniknews.com.tr/20230330/anadolu-otoyolunun-bolu-kesiminde-zincirleme-kaza-ankara-istikameti-ulasima-kapandi-1068968918.html

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T18:07+0300

2023-03-30T18:07+0300

2023-03-30T19:22+0300

türkiye

anadolu otoyolu

bolu

ankara

zincirleme kaza

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.Otoyolun Bolu Batı ile Doğu gişeleri arasında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, kontrolden çıkarak makasladı.Bunun üzerine aynı yönde seyreden aralarında yolcu otobüsü, TIR, kamyon, minibüs ve otomobilin bulunduğu 58 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Bölgeye polis, jandarma sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaralılara müdahale ettiği kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.Kar yağışının hafif şekilde etkili olduğu bölgede, yolun kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.Ekipler, araçların kaldırılması için çalışma başlattı.Öte yandan AFAD ekiplerinin yolda kalanlara iftar için erzak dağıtacağı belirtildi.

türkiye

anadolu otoyolu

bolu

ankara

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anadolu otoyolu, bolu, ankara, zincirleme kaza