https://sputniknews.com.tr/20230330/aksenerden-erdogana-yanit-giderayak-seni-cok-gergin-gordum-papatya-cayi-ic-1068932447.html
Akşener'den Erdoğan'a yanıt: Giderayak seni çok gergin gördüm, papatya çayı iç
Akşener'den Erdoğan'a yanıt: Giderayak seni çok gergin gördüm, papatya çayı iç
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında Meral Akşener'e yönelik, "Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T04:59+0300
2023-03-30T04:59+0300
2023-03-30T04:59+0300
politika
meral akşener
recep tayyip erdoğan
canlı yayın
papatya
çay
yanıt
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da deprem sonrası atılan temeller üzerinden kendisini eleştiren İYİ Parti lideri Meral Akşener'e "Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Konuştuğun zaman buna göre konuş. Beni, kendinle de uğraştırma" dedi.Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerine soyal medya hesabından cevap veren İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230329/cumhurbaskani-erdogan-27-bin-949-konutun-insasina-baslamis-durumdayiz-1068924093.html
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meral akşener, recep tayyip erdoğan, canlı yayın, papatya, çay, yanıt
meral akşener, recep tayyip erdoğan, canlı yayın, papatya, çay, yanıt
Akşener'den Erdoğan'a yanıt: Giderayak seni çok gergin gördüm, papatya çayı iç
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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında Meral Akşener'e yönelik, "Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de. Konuştuğun zaman buna göre konuş. Beni kendinle uğraştırma" dedi. Akşener'den ise "Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir" yanıtı geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da deprem sonrası atılan temeller üzerinden kendisini eleştiren İYİ Parti lideri Meral Akşener'e "Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Konuştuğun zaman buna göre konuş. Beni, kendinle de uğraştırma" dedi.
Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerine soyal medya hesabından cevap veren İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir" ifadelerini kullandı.