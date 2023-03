https://sputniknews.com.tr/20230330/aksenerden-erdogana-yanit-giderayak-seni-cok-gergin-gordum-papatya-cayi-ic-1068932447.html

Akşener'den Erdoğan'a yanıt: Giderayak seni çok gergin gördüm, papatya çayı iç

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında Meral Akşener'e yönelik, "Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da deprem sonrası atılan temeller üzerinden kendisini eleştiren İYİ Parti lideri Meral Akşener'e "Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Konuştuğun zaman buna göre konuş. Beni, kendinle de uğraştırma" dedi.Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerine soyal medya hesabından cevap veren İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir" ifadelerini kullandı.

