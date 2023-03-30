https://sputniknews.com.tr/20230330/afad-6-subattan-bu-yana-22-bin-500e-yakin-sarsinti-oldu-1068952447.html

AFAD: 6 Şubat'tan bu yana 22 bin 500'e yakın sarsıntı oldu

AFAD: 6 Şubat'tan bu yana 22 bin 500'e yakın sarsıntı oldu

AFAD Başkanı Sezer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yana 22 bin 500'e yakın sarsıntı meydana geldiğini söyledi. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T14:15+0300

2023-03-30T14:15+0300

2023-03-30T14:41+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

afad

yunus sezer

sarsıntı

risk

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından çevrim içi düzenlenen Deprem Araştırmaları Sanal Konferansı'nda konuştu.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihli depremlerin, 1668 Kuzey Anadolu ve 1939 Erzincan depremlerinden sonra en büyük üçüncü deprem olduğunu belirten Sezer, etki alanı, yarattığı yıkım ve can kayıpları açısından ise yaşanan en büyük felaket olduğunu söyledi.'5 ve 6 arası büyüklükteki artçı depremlerin sayısı 47'Sezer, depremlerin bölgede yaşayan 15 milyona yakın vatandaşı doğrudan etkilediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunca 56 bin 426 binanın yıkık veya acil yıkılacak, 206 bin 452 binanın ağır, 48 bin 984 binanın orta ve 516 bin 352 binanın az hasarlı hale geldiğini söyledi.Depremlerin hemen sonrasında arama kurtarma faaliyetlerinin başladığını belirten Sezer, 35 bin 250 arama kurtarma personelinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, asker, jandarma, sahil güvenlik ve diğer birimlerin katılımıyla yoğun bir arama gerçekleştirildiğini aktardı.Sezer, arama kurtarma faaliyetlerinin akabinde geçici barınma hizmetlerine yönelik faaliyetler konusunda ilk etapta bölgeye 160 bin çadır gönderildiğini, şu anda 610 bine yakın çadırın kurulduğunu, 45 bin konteynerin 289 konteyner alanına yerleştirildiğini ifade etti.Sezer, ilk etapta 2 milyon 800 bin, şu anda ise 2.5 milyona yakın depremzedenin bölgede barındığı, 800 bin depremzedenin de bölge dışındaki illere taşındığı bilgisini verdi.Afet yönetiminde en temel kuralın 'riskin yönetilebilir duruma getirilmesi' olduğunu vurgulayan Sezer, şöyle devam etti:Sezer, 44 üniversitenin AFAD Afet Araştırmaları Merkezi'nde bilimsel çalışmalara katkı sunduğunu, bilim insanlarının ise bireysel olarak önemli çalışmalar ortaya koyduğunu ifade etti. Bireysel çalışmaların sistemli olarak birbirine entegre edilmesinin gerekliliği olduğunu söyleyen Sezer, bu çalışmaların tek platformda birleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230330/kahramanmarasta-41-buyuklugunde-deprem-1068929492.html

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afad, yunus sezer, sarsıntı, risk