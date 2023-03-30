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Escobar'ın su aygırları Kolombiya'ya 3.5 milyon dolara mal olacak
Escobar'ın su aygırları Kolombiya'ya 3.5 milyon dolara mal olacak
Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın yıllar önce Afrika'dan kaçak yollarla ülkesine getirttiği 70 su aygırının Kolombiya makamları tarafından denizaşırı ülkelere... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
kolombiya
pablo escobar
meksika
hindistan
su aygırı
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1980'li yılların sonlarında ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar tarafından Afrika'dan kaçak yollarla Kolombiya'ya getirilen su aygırları, Escobar'ın ölümünden sonra bulundukları bölgeden kaçtı.Yeni yerleştikleri arazide doğal habitata zarar veren su aygırlarının sayısı yıllar içinde artış kaydetti.Uzmanlar, çare olarak hayvanları yurt dışına nakletme kararı aldı.Meksika ve Hindistan'a gönderileceklerKolombiya makamları, önümüzdeki aylarda suaygırlarının neredeyse yarısını yakalayıp taşımayı planladıklarını açıkladı.Söz konusu işlemin maliyetinin yaklaşık 3.5 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.Hayvanların 60'ı Hindistan'a, 10'u ise Meksika'ya nakledilecek.Sayıları 160'a çıktıZamanında Escobar'ın arazisinden kaçan su aygırlarının sayısı kısa zaman içinde 130'a yükseldi.Yapılan bir araştırmaya göre 2034 yılına kadar bölgedeki su aygırlarının sayısı 1400'e yükselebilir.Bölgede su aygırlarının varlığı doğal habitata yönelik tehdit oluşturuyor ve ekosisteme zarar veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221227/meksikanin-en-guclu-karteli-karakoldan-birkac-metre-uzaklikta-cocuklara-noel-hediyesi-dagitti-1065093756.html
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kolombiya, pablo escobar, meksika, hindistan, su aygırı

Escobar'ın su aygırları Kolombiya'ya 3.5 milyon dolara mal olacak

12:20 30.03.2023 (güncellendi: 12:23 30.03.2023)
© AP Photosu aygırı
su aygırı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© AP Photo
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Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın yıllar önce Afrika'dan kaçak yollarla ülkesine getirttiği 70 su aygırının Kolombiya makamları tarafından denizaşırı ülkelere nakledileceği ve bu sürecin 3.5 milyon dolara mal olacağı açıklandı.
1980'li yılların sonlarında ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar tarafından Afrika'dan kaçak yollarla Kolombiya'ya getirilen su aygırları, Escobar'ın ölümünden sonra bulundukları bölgeden kaçtı.
Yeni yerleştikleri arazide doğal habitata zarar veren su aygırlarının sayısı yıllar içinde artış kaydetti.
Uzmanlar, çare olarak hayvanları yurt dışına nakletme kararı aldı.

Meksika ve Hindistan'a gönderilecekler

Kolombiya makamları, önümüzdeki aylarda suaygırlarının neredeyse yarısını yakalayıp taşımayı planladıklarını açıkladı.
Söz konusu işlemin maliyetinin yaklaşık 3.5 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.
Hayvanların 60'ı Hindistan'a, 10'u ise Meksika'ya nakledilecek.

Sayıları 160'a çıktı

Zamanında Escobar'ın arazisinden kaçan su aygırlarının sayısı kısa zaman içinde 130'a yükseldi.
Yapılan bir araştırmaya göre 2034 yılına kadar bölgedeki su aygırlarının sayısı 1400'e yükselebilir.
Bölgede su aygırlarının varlığı doğal habitata yönelik tehdit oluşturuyor ve ekosisteme zarar veriyor.
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