https://sputniknews.com.tr/20230330/35-milyon-dolara-mal-olacak-kolombiya-pablo-escobarin-su-aygirlarini-sinir-disi-ediyor-1068944932.html

Escobar'ın su aygırları Kolombiya'ya 3.5 milyon dolara mal olacak

Escobar'ın su aygırları Kolombiya'ya 3.5 milyon dolara mal olacak

Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın yıllar önce Afrika'dan kaçak yollarla ülkesine getirttiği 70 su aygırının Kolombiya makamları tarafından denizaşırı ülkelere... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T12:20+0300

2023-03-30T12:20+0300

2023-03-30T12:23+0300

yaşam

kolombiya

pablo escobar

meksika

hindistan

su aygırı

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1980'li yılların sonlarında ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar tarafından Afrika'dan kaçak yollarla Kolombiya'ya getirilen su aygırları, Escobar'ın ölümünden sonra bulundukları bölgeden kaçtı.Yeni yerleştikleri arazide doğal habitata zarar veren su aygırlarının sayısı yıllar içinde artış kaydetti.Uzmanlar, çare olarak hayvanları yurt dışına nakletme kararı aldı.Meksika ve Hindistan'a gönderileceklerKolombiya makamları, önümüzdeki aylarda suaygırlarının neredeyse yarısını yakalayıp taşımayı planladıklarını açıkladı.Söz konusu işlemin maliyetinin yaklaşık 3.5 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.Hayvanların 60'ı Hindistan'a, 10'u ise Meksika'ya nakledilecek.Sayıları 160'a çıktıZamanında Escobar'ın arazisinden kaçan su aygırlarının sayısı kısa zaman içinde 130'a yükseldi.Yapılan bir araştırmaya göre 2034 yılına kadar bölgedeki su aygırlarının sayısı 1400'e yükselebilir.Bölgede su aygırlarının varlığı doğal habitata yönelik tehdit oluşturuyor ve ekosisteme zarar veriyor.

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kolombiya, pablo escobar, meksika, hindistan, su aygırı