https://sputniknews.com.tr/20221227/meksikanin-en-guclu-karteli-karakoldan-birkac-metre-uzaklikta-cocuklara-noel-hediyesi-dagitti-1065093756.html
Meksika'nın en güçlü karteli, karakoldan birkaç metre uzaklıkta çocuklara Noel hediyesi dağıttı
Meksika'nın en güçlü karteli, karakoldan birkaç metre uzaklıkta çocuklara Noel hediyesi dağıttı
Meksika'nın en güçlü uyuşturucu karteli olarak bilinen 'Jalisco New Generation Karteli' üyeleri, ülkenin batısındaki Guadalajara şehrinde karakola yalnızca... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T13:27+0300
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2022-12-27T13:28+0300
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Olay geçtiğimiz hafta Meksika'nın Guadalajara şehrinde yaşandı. Ülkenin en güçlü uyuşturucu karteli olarak bilinen Jalisco New Generation Karteli'nin mensupları, El Retiro mahallesinden konvoy halinde geçerken mahalleliye Noel hediyesi dağıttı.Kartel mensuplarının polis karakolundan yalnızca birkaç metre uzaklıkta böylesine bir gövde gösterisi yapması tepkiyle karşılanırken, mahalleli durumdan memnuniyetini dile getirdi.Yerel Reforma gazetesinin haberine göre kartel mensuplarının mahalleliye Noel hediyesi dağıttığı anlar çevredekiler tarafından görüntülendi. Görüntülerde kartelin üst düzey liderlerinden Ricardo Ruiz için çalıştığı belirtilen kartel mensupları, şişme Noel Baba, kardan adam ve ışıklarla donatılmış kamyonetler üzerinden çevrelerinde toplanan mahalle sakinlerine hediyeler dağıtıyor.'Bakalım hükümet de bunun aynısını yapacak mı?'Videoda bir mahallelinin, kartelin bölgedeki varlığına destek vererek, "Bunlar (Ruiz'in) adamları. Onun bize hiçbir şey vermediğini söylüyorlar. Göreceğiz bakalım hükümet de bunun aynısını yapacak mı?" dediği duyuluyor.Twitter'da yapılan bir paylaşımda ise Meksika hükümetindeki yolsuzluklar eleştirilerek, "Hala milletvekillerinizin ve belediye başkanlarının bir şeyler yapmasını bekliyor musunuz? Onların tek yaptığı her şeyi çalmak" ifadeleri kullanıldı.Yetkililere göre Ruiz Jalisco New Generation Karteli'nin 'Elit Grup' sorumluluğunu üstleniyor. Kartelin Noel sürprizi, Meksika'daki suç örgütlerinin yasadışı iş yapmalarına rağmen kendilerini halka sevdirmek için hayata geçirdiği adımlardan biri oldu. Dünyaca ünlü kartel lideri Pablo Escobar da kendisine sadık kalan halkı özellikle Noel zamanlarında hediyelerle mutlu etmeyi alışkanlık haline getirmişti. Kolombiyalı uyuşturucu kralı, Medellin kenar mahallesinde yaşayan yoksul aileler için 200'den fazla ev inşa ettirmiş ve 50'den fazla futbol sahası yaptırmıştı.2021 Noel Bayramı'nda da El Chapo olarak bilinen Joaquin Guzman'ın oğulları, Sinaloa eyaleti sakinleri için dev bir kutlama festivali düzenlemişti.
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meksika, kartel, uyuşturucu kartelleri, noel, hediye
meksika, kartel, uyuşturucu kartelleri, noel, hediye
Meksika'nın en güçlü karteli, karakoldan birkaç metre uzaklıkta çocuklara Noel hediyesi dağıttı
13:27 27.12.2022 (güncellendi: 13:28 27.12.2022) Abone ol
Meksika'nın en güçlü uyuşturucu karteli olarak bilinen 'Jalisco New Generation Karteli' üyeleri, ülkenin batısındaki Guadalajara şehrinde karakola yalnızca birkaç metre uzaklıkta gövde gösterisi yaptı. Çevredeki sakinlere Noel hediyesi dağıtan kartel mensupları çocuklara ise oyuncak verdi.
Olay geçtiğimiz hafta Meksika'nın Guadalajara şehrinde yaşandı. Ülkenin en güçlü uyuşturucu karteli olarak bilinen Jalisco New Generation Karteli'nin mensupları, El Retiro mahallesinden konvoy halinde geçerken mahalleliye Noel hediyesi dağıttı.
Kartel mensuplarının polis karakolundan yalnızca birkaç metre uzaklıkta böylesine bir gövde gösterisi yapması tepkiyle karşılanırken, mahalleli durumdan memnuniyetini dile getirdi.
Yerel Reforma gazetesinin haberine göre kartel mensuplarının mahalleliye Noel hediyesi dağıttığı anlar çevredekiler tarafından görüntülendi. Görüntülerde kartelin üst düzey liderlerinden Ricardo Ruiz için çalıştığı belirtilen kartel mensupları, şişme Noel Baba, kardan adam ve ışıklarla donatılmış kamyonetler üzerinden çevrelerinde toplanan mahalle sakinlerine hediyeler dağıtıyor.
'Bakalım hükümet de bunun aynısını yapacak mı?'
Videoda bir mahallelinin, kartelin bölgedeki varlığına destek vererek, "Bunlar (Ruiz'in) adamları. Onun bize hiçbir şey vermediğini söylüyorlar. Göreceğiz bakalım hükümet de bunun aynısını yapacak mı?" dediği duyuluyor.
Twitter'da yapılan bir paylaşımda ise Meksika hükümetindeki yolsuzluklar eleştirilerek, "Hala milletvekillerinizin ve belediye başkanlarının bir şeyler yapmasını bekliyor musunuz? Onların tek yaptığı her şeyi çalmak" ifadeleri kullanıldı.
Yetkililere göre Ruiz Jalisco New Generation Karteli'nin 'Elit Grup' sorumluluğunu üstleniyor.
Kartelin Noel sürprizi, Meksika'daki suç örgütlerinin yasadışı iş yapmalarına rağmen kendilerini halka sevdirmek için hayata geçirdiği adımlardan biri oldu.
Dünyaca ünlü kartel lideri Pablo Escobar da kendisine sadık kalan halkı özellikle Noel zamanlarında hediyelerle mutlu etmeyi alışkanlık haline getirmişti. Kolombiyalı uyuşturucu kralı, Medellin kenar mahallesinde yaşayan yoksul aileler için 200'den fazla ev inşa ettirmiş ve 50'den fazla futbol sahası yaptırmıştı.
2021 Noel Bayramı'nda da El Chapo olarak bilinen Joaquin Guzman'ın oğulları, Sinaloa eyaleti sakinleri için dev bir kutlama festivali düzenlemişti.