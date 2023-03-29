https://sputniknews.com.tr/20230329/uskudar-belediye-baskani-turkmen-iskenderunda-uskudar-konteyner-kentimiz-sona-geldi-1068898270.html
Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen: İskenderun’da Üsküdar Konteyner Kentimiz sona geldi
Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen: İskenderun’da Üsküdar Konteyner Kentimiz sona geldi
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Hatay'da inşa ettikleri konteyner kente ilişkin "Cumhurbaşkanımız her gün binlerce evin temelini atarken, biz... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T13:30+0300
2023-03-29T13:30+0300
2023-03-29T13:30+0300
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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediye olarak Hatay'daki depremzedeler için yapılan konteyner kentin görüntülerini paylaştı. Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230327/cumhurbaskani-erdogan-adiyaman-iftar-programinda-konustu-1068819252.html
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türkiye, üsküdar, belediye, konteyner, deprem
Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen: İskenderun’da Üsküdar Konteyner Kentimiz sona geldi
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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Hatay'da inşa ettikleri konteyner kente ilişkin "Cumhurbaşkanımız her gün binlerce evin temelini atarken, biz belediyeler de, evleri teslim edilene kadar kardeşlerimizin yanından ayrılmayacağız" dedi.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediye olarak Hatay'daki depremzedeler için yapılan konteyner kentin görüntülerini paylaştı. Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.
"İskenderun’da Üsküdar Konteyner Kentimiz sona geldi.3000 insanımızı buraya taşıyacak, tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Sn. Cumhurbaşkanımız her gün binlerce evin temelini atarken, biz belediyeler de, evleri teslim edilene kadar kardeşlerimizin yanından ayrılmayacağız."