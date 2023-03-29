https://sputniknews.com.tr/20230329/uskudar-belediye-baskani-turkmen-iskenderunda-uskudar-konteyner-kentimiz-sona-geldi-1068898270.html

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen: İskenderun’da Üsküdar Konteyner Kentimiz sona geldi

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen: İskenderun’da Üsküdar Konteyner Kentimiz sona geldi

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Hatay'da inşa ettikleri konteyner kente ilişkin "Cumhurbaşkanımız her gün binlerce evin temelini atarken, biz... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T13:30+0300

2023-03-29T13:30+0300

2023-03-29T13:30+0300

türkiye

türkiye

üsküdar

belediye

konteyner

deprem

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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediye olarak Hatay'daki depremzedeler için yapılan konteyner kentin görüntülerini paylaştı. Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230327/cumhurbaskani-erdogan-adiyaman-iftar-programinda-konustu-1068819252.html

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