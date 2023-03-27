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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman iftar programında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman iftar programında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne gürültü patırtı yapanların ne de ideolojik taassupla hareket eden marjinal çevrelerin, kentsel dönüşüm çabalarımızı engellemesine... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: (Deprem sonrası konut yapımı) Deprem sınamasından alnının akıyla çıkan TOKİ'mizi bu süreçte çok aktif şekilde kullanmayı hedefliyoruz.Ne gürültü patırtı yapanların ne de ideolojik taassupla hareket eden marjinal çevrelerin, kentsel dönüşüm çabalarımızı engellemesine göz yummayacağız.
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman iftar programında konuştu

19:45 27.03.2023 (güncellendi: 19:46 27.03.2023)
© METEHAN NAZLI - VOLKAN KAPLAN-AW854821 Kahramanmaraş'ta 7 bin 353 kalıcı konut ve 620 köy evinin temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutların bir yıl içerisinde tamamlanarak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.
 Kahramanmaraş'ta 7 bin 353 kalıcı konut ve 620 köy evinin temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutların bir yıl içerisinde tamamlanarak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© METEHAN NAZLI - VOLKAN KAPLAN-AW854821
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne gürültü patırtı yapanların ne de ideolojik taassupla hareket eden marjinal çevrelerin, kentsel dönüşüm çabalarımızı engellemesine göz yummayacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

(Deprem sonrası konut yapımı) Deprem sınamasından alnının akıyla çıkan TOKİ'mizi bu süreçte çok aktif şekilde kullanmayı hedefliyoruz.

Ne gürültü patırtı yapanların ne de ideolojik taassupla hareket eden marjinal çevrelerin, kentsel dönüşüm çabalarımızı engellemesine göz yummayacağız.
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