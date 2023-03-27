https://sputniknews.com.tr/20230327/cumhurbaskani-erdogan-adiyaman-iftar-programinda-konustu-1068819252.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman iftar programında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman iftar programında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne gürültü patırtı yapanların ne de ideolojik taassupla hareket eden marjinal çevrelerin, kentsel dönüşüm çabalarımızı engellemesine... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T19:45+0300

2023-03-27T19:45+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: (Deprem sonrası konut yapımı) Deprem sınamasından alnının akıyla çıkan TOKİ'mizi bu süreçte çok aktif şekilde kullanmayı hedefliyoruz.Ne gürültü patırtı yapanların ne de ideolojik taassupla hareket eden marjinal çevrelerin, kentsel dönüşüm çabalarımızı engellemesine göz yummayacağız.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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recep tayyip erdoğan