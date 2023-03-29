https://sputniknews.com.tr/20230329/ukrayna-genelkurmay-baskanligi-rus-ordusu-artyomovskta-kismen-basarili-1068924626.html

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rus ordusu Artyomovsk'ta kısmen başarılı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rus ordusu Artyomovsk'ta kısmen başarılı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Artyomovsk'taki başarısını kabul etti. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T22:25+0300

2023-03-29T22:25+0300

2023-03-29T22:25+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

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donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

artyomovsk

operasyon

askeri operasyon

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) kritik öneme sahip Artyomovsk kentindeki başarısını kabul etti.Genelkurmay Başkanlığı’nın Facebook hesabından yapılan paylaşımda, “Bahmut (Artyomovsk’un Ukraynaca adı) yönünde düşman, Bahmut kentine yönelik saldırı operasyonlarına devam ediyor, kısmi bir başarıya sahip” ifadeleri kullanıldı.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Associated Press’e (AP) verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artyomovsk’ta yenilmesi durumunda, Kiev’in hızla uluslararası toplumun baskısıyla karşı karşıya kalacağını ve ülke içinde de Rusya ile uzlaşmaya zorlanacağını ifade etmişti.Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna'nın Artyomovsk'u bir tür sembole dönüştürdüğünü ve bunun trajik bir hata olduğunu belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230329/patrusev-catismaya-ukrayna-tarafinda-yaklasik-50-ulke-katiliyor-1068918783.html

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rusya, ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), artyomovsk, operasyon, askeri operasyon