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https://sputniknews.com.tr/20230329/tayland-kraliyet-tapinaginin-duvarina-monarsi-karsiti-semboller-cizildi-2-gozalti-1068879406.html
Tayland Kraliyet Tapınağı'nın duvarına monarşi karşıtı semboller çizildi: 2 gözaltı
Tayland Kraliyet Tapınağı'nın duvarına monarşi karşıtı semboller çizildi: 2 gözaltı
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Tayland Kraliyet Tapınağı olarak bilinen Wat Phra Kaew Tapınağı’nın (Zümrüt Tapınağı) duvarına sprey boya ile monarşi karşıtı... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T04:00+0300
2023-03-29T04:44+0300
dünya
tayland
tayland kraliyet sarayı
monarşi
duvar
sprey boya
gözaltı
polis
asya & pasifik
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Tayland'da monarşi karşıtı bir kişi Büyük Saray’a bağlı olan ve Tayland Kraliyet Tapınağı olarak bilinen Wat Phra Kaew Tapınağı’nın (Zümrüt Tapınağı) duvarına sprey boya ile monarşi karşıtı semboller çizdi. Eylemci, kısa sürede polis tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, eylemcinin Bangoen isimli 25 yaşındaki monarşi karşıtı eylemleriyle bilinen bir sanatçı olduğunu açıkladı.Bangoen’in gözaltına alınmasının ardından polis ekiplerini karakola kadar takip eden ve bu sırada sosyal medyada canlı yayın yaptığı tespit edilen Thanapol isimli 14 yaşındaki bir kız da polis tarafından gözaltına alındı. Thanapol’un gözaltına alındığı sırada cep telefonuyla sosyal medyada yaptığı canlı yayın devam ederken, karakolda yaşanan arbede kameralara yansıdı.Son dönemlerde sıkça monarşi karşıtı eylemlere ev sahipliği yapan Tayland’da 14 yaşındaki kızın polis ekiplerince sert bir müdahale ile gözaltına alınması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.Tayland'da kraliyet ailesini aşağılamaya ve tehdit etmeye yönelik uygulanan Ceza Kanunu'nun 112. maddesine atıfta bulunan 112 numarası, Tayland'da monarşi karşıtı eylemciler tarafından kullanılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230329/guney-kibrista-mahkeme-ruslara-bicakla-saldiran-ukraynali-kadini-6-ay-hapis-cezasina-carptirdi-1068878964.html
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tayland, tayland kraliyet sarayı, monarşi, duvar, sprey boya, gözaltı, polis, asya & pasifik
tayland, tayland kraliyet sarayı, monarşi, duvar, sprey boya, gözaltı, polis, asya & pasifik

Tayland Kraliyet Tapınağı'nın duvarına monarşi karşıtı semboller çizildi: 2 gözaltı

04:00 29.03.2023 (güncellendi: 04:44 29.03.2023)
© AATayland'ın başkenti Bangkok'taki Tayland Kraliyet Tapınağı olarak bilinen Wat Phra Kaew Tapınağı’nın (Zümrüt Tapınağı) duvarına sprey boya ile monarşi karşıtı semboller çizen bir eylemci ile 14 yaşındaki bir kız polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Tayland Kraliyet Tapınağı olarak bilinen Wat Phra Kaew Tapınağı’nın (Zümrüt Tapınağı) duvarına sprey boya ile monarşi karşıtı semboller çizen bir eylemci ile 14 yaşındaki bir kız polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© AA
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Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Tayland Kraliyet Tapınağı olarak bilinen Wat Phra Kaew Tapınağı’nın (Zümrüt Tapınağı) duvarına sprey boya ile monarşi karşıtı semboller çizen bir eylemci ile 14 yaşındaki bir kız polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Tayland'da monarşi karşıtı bir kişi Büyük Saray’a bağlı olan ve Tayland Kraliyet Tapınağı olarak bilinen Wat Phra Kaew Tapınağı’nın (Zümrüt Tapınağı) duvarına sprey boya ile monarşi karşıtı semboller çizdi. Eylemci, kısa sürede polis tarafından gözaltına alındı.
Yetkililer, eylemcinin Bangoen isimli 25 yaşındaki monarşi karşıtı eylemleriyle bilinen bir sanatçı olduğunu açıkladı.
Bangoen’in gözaltına alınmasının ardından polis ekiplerini karakola kadar takip eden ve bu sırada sosyal medyada canlı yayın yaptığı tespit edilen Thanapol isimli 14 yaşındaki bir kız da polis tarafından gözaltına alındı.
Thanapol’un gözaltına alındığı sırada cep telefonuyla sosyal medyada yaptığı canlı yayın devam ederken, karakolda yaşanan arbede kameralara yansıdı.
Son dönemlerde sıkça monarşi karşıtı eylemlere ev sahipliği yapan Tayland’da 14 yaşındaki kızın polis ekiplerince sert bir müdahale ile gözaltına alınması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
Tayland'da kraliyet ailesini aşağılamaya ve tehdit etmeye yönelik uygulanan Ceza Kanunu'nun 112. maddesine atıfta bulunan 112 numarası, Tayland'da monarşi karşıtı eylemciler tarafından kullanılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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