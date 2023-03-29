https://sputniknews.com.tr/20230329/guney-kibrista-mahkeme-ruslara-bicakla-saldiran-ukraynali-kadini-6-ay-hapis-cezasina-carptirdi-1068878964.html
Güney Kıbrıs’ta mahkeme, Ruslara bıçakla saldıran Ukraynalı kadını 6 ay hapis cezasına çarptırdı
Güney Kıbrıs’ta mahkeme, Ruslara bıçakla saldıran Ukraynalı kadını 6 ay hapis cezasına çarptırdı
Güney Kıbrıs'ın Larnaka kentinde mahkemenin, geçen yaz Rusya Ulusal Bayrak Günü kutlamaları sırasında Rus vatandaşlara bıçakla saldıran Ukraynalı kadını 6 ay... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T02:17+0300
2023-03-29T02:17+0300
2023-03-29T02:17+0300
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Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği’nden bir yetkilinin Sputnik’e aktardığı üzere Larnaka Bölge Mahkemesi, 22 Ağustos 2022'de Rusya Ulusal Bayrak Günü kutlamaları sırasında Rus vatandaşlara bıçakla saldıran Ukraynalı kadını 6 ay hapis cezasına çarptırdı.Bu sabah başlayıp yaklaşık bir saat süren duruşmaya Rus Konsolosluğu temsilcisinin de katıldığını anlatan yetkili, “Ukraynalı kadın duruşmada suçunu itiraf etti, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme ceza verirken bunu dikkate aldı. On madde üzerinden oluşturulan iddianameden üç madde düşürüldü, yedisi bırakıldı” ifadelerini kullandı.“Kadın mahkeme salonunda hemen tutuklandı” diyen yetkili, Ukraynalının kararı temyiz etme hakkının bulunduğunu sözlerine ekledi.Ukraynalı kadın, 22 Ağustos 2022’de akşam saatlerinde Panagia Faneromeni kilisesinin karşısındaki alanda Rusya Ulusal Bayrak Günü’nü kutlamak için toplanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 20 kişilik bir gruba elinde bıçakla yürümüştü.Alkollü olduğu anlaşılan kadın, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alınmıştı.
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güney kıbrıs, rusya, lefkoşa
güney kıbrıs, rusya, lefkoşa
Güney Kıbrıs’ta mahkeme, Ruslara bıçakla saldıran Ukraynalı kadını 6 ay hapis cezasına çarptırdı
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Güney Kıbrıs'ın Larnaka kentinde mahkemenin, geçen yaz Rusya Ulusal Bayrak Günü kutlamaları sırasında Rus vatandaşlara bıçakla saldıran Ukraynalı kadını 6 ay hapis cezasına çarptırdığı öğrenildi.
Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği’nden bir yetkilinin Sputnik’e aktardığı üzere Larnaka Bölge Mahkemesi, 22 Ağustos 2022'de Rusya Ulusal Bayrak Günü kutlamaları sırasında Rus vatandaşlara bıçakla saldıran Ukraynalı kadını 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Bu sabah başlayıp yaklaşık bir saat süren duruşmaya Rus Konsolosluğu temsilcisinin de katıldığını anlatan yetkili, “Ukraynalı kadın duruşmada suçunu itiraf etti, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme ceza verirken bunu dikkate aldı. On madde üzerinden oluşturulan iddianameden üç madde düşürüldü, yedisi bırakıldı” ifadelerini kullandı.
“Kadın mahkeme salonunda hemen tutuklandı” diyen yetkili, Ukraynalının kararı temyiz etme hakkının bulunduğunu sözlerine ekledi.
Ukraynalı kadın, 22 Ağustos 2022’de akşam saatlerinde Panagia Faneromeni kilisesinin karşısındaki alanda Rusya Ulusal Bayrak Günü’nü kutlamak için toplanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 20 kişilik bir gruba elinde bıçakla yürümüştü.
Alkollü olduğu anlaşılan kadın, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alınmıştı.