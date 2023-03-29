Perinçek: Cumhur İttifakı, bütün olanaklarını kullanarak HÜDA-PAR’ı parlatmakla meşgul

"Nitekim bu tercih, uygulamalarda da kendini gösteriyor. Şu anda Cumhur İttifakı, bütün olanaklarını kullanarak, bölücü HÜDA PAR’ı parlatmakla meşguldür. AK Parti, MHP ve BBP sözcüleri, Şeyh Sait ve Seyit Rıza takipçisi olmakla övünen, Türk Milleti kavramını Anayasadan çıkartmayı programına alan, Kürtçeyi resmî dil yapmayı hedefleyen HÜDA PAR ile işbirliğini haklı gösterme gayretine girmişlerdir. Mecliste Altılı Masa’nın himayesindeki PKK yetmiyormuş gibi, şimdi Cumhur İttifakı da HÜDAPAR Bölücülüğünü Meclise taşıma görevinin altına girmiştir. Böylece ABD’nin “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail devleti kurma planına hizmette Altılı Masa ile buluştular. HDP ile HÜDA PAR’ın Meclis'te sözde Kürdistan ayrılıkçılığı için el ele vereceğini göreceğiz. Programları aynıdır."