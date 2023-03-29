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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230329/perincek-cumhur-ittifaki-butun-olanaklarini-kullanarak-huda-pari-parlatmakla-mesgul-1068909278.html
Perinçek: Cumhur İttifakı, bütün olanaklarını kullanarak HÜDA-PAR’ı parlatmakla meşgul
Perinçek: Cumhur İttifakı, bütün olanaklarını kullanarak HÜDA-PAR’ı parlatmakla meşgul
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhur İttifakı'na katılma isteğinin reddedildiğini söyledi ve "Cumhur İttifakı, bütün olanaklarını kullanarak... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023-03-29T15:36+0300
2023 türkiye seçimleri
vatan partisi
doğu perinçek
abd
hüda-par
millet ittifakı
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Merkez Karar Kurulu Toplantısının başında TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin basına açıklamalarda bulundu."22 Mart 2023 günü yaptığımız görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımıza Cumhur İttifakına katılma talebimizi arz ettim. 24 Mart 2023 günü Vatan Partisi ile birlikte seçime girmeyeceklerini bize bildirdiler" ifadelerini kullanan Perinçek, Cumhur İttifakı’nın tavrını şu sözlerle eleştirdi:'Cumhur İttifakı, bütün olanaklarını kullanarak HÜDA PAR’ı parlatmakla meşgul'Perinçek, Cumhur İttifakı'na katılan HÜDA-PAR'a ilişkin de, "Cumhur İttifakı, bütün olanaklarını kullanarak HÜDA PAR’ı parlatmakla meşgul" dedi ve şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230327/dogu-perincek-cumhur-ittifakina-katilma-istegimizi-erdogana-ilettim-1068816911.html
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vatan partisi, doğu perinçek, abd, hüda-par, millet ittifakı
vatan partisi, doğu perinçek, abd, hüda-par, millet ittifakı

Perinçek: Cumhur İttifakı, bütün olanaklarını kullanarak HÜDA-PAR’ı parlatmakla meşgul

15:36 29.03.2023
© İHA / CİHAN ATİKDoğu Perinçek
Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© İHA / CİHAN ATİK
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhur İttifakı'na katılma isteğinin reddedildiğini söyledi ve "Cumhur İttifakı, bütün olanaklarını kullanarak HÜDA-PAR’ı parlatmakla meşgul. Böylece ABD’nin “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail devleti kurma planına hizmette Altılı Masa ile buluştular" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Merkez Karar Kurulu Toplantısının başında TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin basına açıklamalarda bulundu.
"22 Mart 2023 günü yaptığımız görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımıza Cumhur İttifakına katılma talebimizi arz ettim. 24 Mart 2023 günü Vatan Partisi ile birlikte seçime girmeyeceklerini bize bildirdiler" ifadelerini kullanan Perinçek, Cumhur İttifakı’nın tavrını şu sözlerle eleştirdi:
"Vatan Partisi’ni reddetmesi, kuşkusuz bir tercihtir. Açıkça belirtmek durumundayız: Türkiye’nin bağımsızlığı, güvenliği ve Üretim Devrimi yolunu değil, ABD’ye boyun eğme yolunu seçtiler."

'Cumhur İttifakı, bütün olanaklarını kullanarak HÜDA PAR’ı parlatmakla meşgul'

Perinçek, Cumhur İttifakı'na katılan HÜDA-PAR'a ilişkin de, "Cumhur İttifakı, bütün olanaklarını kullanarak HÜDA PAR’ı parlatmakla meşgul" dedi ve şunları ekledi:
"Nitekim bu tercih, uygulamalarda da kendini gösteriyor. Şu anda Cumhur İttifakı, bütün olanaklarını kullanarak, bölücü HÜDA PAR’ı parlatmakla meşguldür. AK Parti, MHP ve BBP sözcüleri, Şeyh Sait ve Seyit Rıza takipçisi olmakla övünen, Türk Milleti kavramını Anayasadan çıkartmayı programına alan, Kürtçeyi resmî dil yapmayı hedefleyen HÜDA PAR ile işbirliğini haklı gösterme gayretine girmişlerdir. Mecliste Altılı Masa’nın himayesindeki PKK yetmiyormuş gibi, şimdi Cumhur İttifakı da HÜDAPAR Bölücülüğünü Meclise taşıma görevinin altına girmiştir. Böylece ABD’nin “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail devleti kurma planına hizmette Altılı Masa ile buluştular. HDP ile HÜDA PAR’ın Meclis'te sözde Kürdistan ayrılıkçılığı için el ele vereceğini göreceğiz. Programları aynıdır."
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
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Doğu Perinçek: Cumhur İttifakı'na katılma isteğimizi Erdoğan'a ilettim
27 Mart, 17:41
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