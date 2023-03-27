https://sputniknews.com.tr/20230327/dogu-perincek-cumhur-ittifakina-katilma-istegimizi-erdogana-ilettim-1068816911.html

Doğu Perinçek: Cumhur İttifakı'na katılma isteğimizi Erdoğan'a ilettim

Doğu Perinçek: Cumhur İttifakı'na katılma isteğimizi Erdoğan'a ilettim

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek Cumhur İttifakı'na katılma isteğini ilettiğini söyledi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T17:41+0300

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2023 türkiye seçimleri

doğu perinçek

cumhur ittifakı

seçim

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imza

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhur İttifakı'na katılmak istediklerini açıkladı.Hadi Özışık'ın YouTube kanalında dün soruları yanıtlayan Perinçek, kendi talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini aktardı.Cumhur İttifakı'na katılma talebini Erdoğan'a ilettiğini aktaran Perinçek, Erdoğan'ın cevabı hakkında bilgi vermedi.'Başarılı değiliz'Doğu Perinçek aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı olabilmek için de imza topluyor. Perinçek bu konu hakkında ise şunları söyledi: "İstediğimiz hedefe şu anda ulaşmış değiliz. Başarılı değiliz. Ama biz dayanıklı bir partiyiz. Sonuç itibarıyla ağır bir durum da değil. Sistem, Vatan Partisi'nin önünü kesiyor."Perinçek, şu ana kadar sadece 26 bin civarında imza toplayabildi.

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doğu perinçek, cumhur ittifakı, seçim, genel seçim, aday, imza, noter tasdikli imza sayısı