https://sputniknews.com.tr/20230327/dogu-perincek-cumhur-ittifakina-katilma-istegimizi-erdogana-ilettim-1068816911.html
Doğu Perinçek: Cumhur İttifakı'na katılma isteğimizi Erdoğan'a ilettim
Doğu Perinçek: Cumhur İttifakı'na katılma isteğimizi Erdoğan'a ilettim
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek Cumhur İttifakı'na katılma isteğini ilettiğini söyledi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T17:41+0300
2023-03-27T17:41+0300
2023-03-27T17:42+0300
2023 türkiye seçimleri
doğu perinçek
cumhur ittifakı
seçim
genel seçim
aday
imza
noter tasdikli imza sayısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068497419_0:71:2690:1584_1920x0_80_0_0_289bfab438c3b0f0bc557c51bb1306bc.jpg
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhur İttifakı'na katılmak istediklerini açıkladı.Hadi Özışık'ın YouTube kanalında dün soruları yanıtlayan Perinçek, kendi talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini aktardı.Cumhur İttifakı'na katılma talebini Erdoğan'a ilettiğini aktaran Perinçek, Erdoğan'ın cevabı hakkında bilgi vermedi.'Başarılı değiliz'Doğu Perinçek aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı olabilmek için de imza topluyor. Perinçek bu konu hakkında ise şunları söyledi: "İstediğimiz hedefe şu anda ulaşmış değiliz. Başarılı değiliz. Ama biz dayanıklı bir partiyiz. Sonuç itibarıyla ağır bir durum da değil. Sistem, Vatan Partisi'nin önünü kesiyor."Perinçek, şu ana kadar sadece 26 bin civarında imza toplayabildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068497419_108:0:2592:1863_1920x0_80_0_0_563e3cf8d883762313c7701696cc4453.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
doğu perinçek, cumhur ittifakı, seçim, genel seçim, aday, imza, noter tasdikli imza sayısı
doğu perinçek, cumhur ittifakı, seçim, genel seçim, aday, imza, noter tasdikli imza sayısı
Doğu Perinçek: Cumhur İttifakı'na katılma isteğimizi Erdoğan'a ilettim
17:41 27.03.2023 (güncellendi: 17:42 27.03.2023) Abone ol
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek Cumhur İttifakı'na katılma isteğini ilettiğini söyledi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhur İttifakı'na katılmak istediklerini açıkladı.
Hadi Özışık'ın YouTube kanalında dün soruları yanıtlayan Perinçek, kendi talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini aktardı.
Cumhur İttifakı'na katılma talebini Erdoğan'a ilettiğini aktaran Perinçek, Erdoğan'ın cevabı hakkında bilgi vermedi.
'Başarılı değiliz'
Doğu Perinçek aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı olabilmek için de imza topluyor. Perinçek bu konu hakkında ise şunları söyledi:
"İstediğimiz hedefe şu anda ulaşmış değiliz. Başarılı değiliz. Ama biz dayanıklı bir partiyiz. Sonuç itibarıyla ağır bir durum da değil. Sistem, Vatan Partisi'nin önünü kesiyor."
Perinçek, şu ana kadar sadece 26 bin civarında imza toplayabildi.