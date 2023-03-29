https://sputniknews.com.tr/20230329/obama-baskanlik-donemindeki-en-buyuk-pismanligini-anlatti-1068894921.html

Obama, başkanlık dönemindeki en büyük pişmanlığını anlattı

Obama, başkanlık dönemindeki en büyük pişmanlığını anlattı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Amerika'nın en ölümcül okul saldırılarından birinin ardından silah yasalarını değiştirememiş olmanın, görevde olduğu süre... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T12:39+0300

2023-03-29T12:39+0300

2023-03-29T12:43+0300

dünya

barack obama

silahlı saldırı

silahsızlanma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103336/15/1033361516_0:0:4928:2773_1920x0_80_0_0_9f5d166a3addcbde45a6a7086775ebfa.jpg

Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen bir liderlik etkinliğinde konuşan eski ABD Başkanı Barack Obama, 20'si çocuk 26 kişinin öldüğü 2012'deki Sandy Hook katliamının ardından silah kontrolüne duyulan ihtiyacı yine dile getirdi. ABD Nashville'de üç çocuk ve üç personelin öldüğü The Covenant School saldırısından bir gün sonra Uluslararası Kongre Merkezi'ndeki kalabalığa seslenen Obama, "Görev yıllarımda, siyasetin, insanların bir araya gelerek bariz olanı yapma kapasitesi hakkında çok yabancı hissetmeye en yakın olduğum dönem buydu" dedi.Görev sürecinde bu konuda çabaladığını da aktaran Obama, silah yasalarını değiştirmek için 'çok uğraştığını ancak Kongre'yi yerinden oynatamadıklarını' söyledi. Obama daha önce Sandy Hook İlköğretim Okulu'na düzenlenen saldırının gerçekleştirildiği günün, başkanlığının 'en karanlık günü' olduğunu söylemiş ve Gizli Servis üyelerinin ağladığını gördüğünü tek olayın bu olduğunu açıklamıştı. Saldırıdan sonraki haftalarda, Obama, Kongre'yi, saldırı silahlarının ve yüksek kapasiteli şarjörlü silahların yasaklanması ve silah satın alanların geçmiş kontrollerinin hızlandırılması da dahil olmak üzere, ülkenin silah yasalarında kapsamlı reformlar yapmaya çağırmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230328/abdnin-tennessee-eyaletindeki-ilkokul-saldirisina-iliskin-polis-kamerasi-goruntuleri-paylasildi-1068872486.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

barack obama, silahlı saldırı, silahsızlanma