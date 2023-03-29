https://sputniknews.com.tr/20230329/obama-baskanlik-donemindeki-en-buyuk-pismanligini-anlatti-1068894921.html
Obama, başkanlık dönemindeki en büyük pişmanlığını anlattı
Obama, başkanlık dönemindeki en büyük pişmanlığını anlattı
Eski ABD Başkanı Barack Obama, Amerika'nın en ölümcül okul saldırılarından birinin ardından silah yasalarını değiştirememiş olmanın, görevde olduğu süre... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T12:39+0300
2023-03-29T12:39+0300
2023-03-29T12:43+0300
dünya
barack obama
silahlı saldırı
silahsızlanma
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Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen bir liderlik etkinliğinde konuşan eski ABD Başkanı Barack Obama, 20'si çocuk 26 kişinin öldüğü 2012'deki Sandy Hook katliamının ardından silah kontrolüne duyulan ihtiyacı yine dile getirdi. ABD Nashville'de üç çocuk ve üç personelin öldüğü The Covenant School saldırısından bir gün sonra Uluslararası Kongre Merkezi'ndeki kalabalığa seslenen Obama, "Görev yıllarımda, siyasetin, insanların bir araya gelerek bariz olanı yapma kapasitesi hakkında çok yabancı hissetmeye en yakın olduğum dönem buydu" dedi.Görev sürecinde bu konuda çabaladığını da aktaran Obama, silah yasalarını değiştirmek için 'çok uğraştığını ancak Kongre'yi yerinden oynatamadıklarını' söyledi. Obama daha önce Sandy Hook İlköğretim Okulu'na düzenlenen saldırının gerçekleştirildiği günün, başkanlığının 'en karanlık günü' olduğunu söylemiş ve Gizli Servis üyelerinin ağladığını gördüğünü tek olayın bu olduğunu açıklamıştı. Saldırıdan sonraki haftalarda, Obama, Kongre'yi, saldırı silahlarının ve yüksek kapasiteli şarjörlü silahların yasaklanması ve silah satın alanların geçmiş kontrollerinin hızlandırılması da dahil olmak üzere, ülkenin silah yasalarında kapsamlı reformlar yapmaya çağırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230328/abdnin-tennessee-eyaletindeki-ilkokul-saldirisina-iliskin-polis-kamerasi-goruntuleri-paylasildi-1068872486.html
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barack obama, silahlı saldırı, silahsızlanma
barack obama, silahlı saldırı, silahsızlanma
Obama, başkanlık dönemindeki en büyük pişmanlığını anlattı
12:39 29.03.2023 (güncellendi: 12:43 29.03.2023) Abone ol
Eski ABD Başkanı Barack Obama, Amerika'nın en ölümcül okul saldırılarından birinin ardından silah yasalarını değiştirememiş olmanın, görevde olduğu süre boyunca en büyük pişmanlıklarından ve en başarısız noktalarından biri olduğunu açıkladı.
Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen bir liderlik etkinliğinde konuşan eski ABD Başkanı Barack Obama, 20'si çocuk 26 kişinin öldüğü 2012'deki Sandy Hook katliamının ardından silah kontrolüne duyulan ihtiyacı yine dile getirdi.
ABD Nashville'de üç çocuk ve üç personelin öldüğü The Covenant School saldırısından bir gün sonra Uluslararası Kongre Merkezi'ndeki kalabalığa seslenen Obama, "Görev yıllarımda, siyasetin, insanların bir araya gelerek bariz olanı yapma kapasitesi hakkında çok yabancı hissetmeye en yakın olduğum dönem buydu" dedi.
Görev sürecinde bu konuda çabaladığını da aktaran Obama, silah yasalarını değiştirmek için 'çok uğraştığını ancak Kongre'yi yerinden oynatamadıklarını' söyledi.
Obama daha önce Sandy Hook İlköğretim Okulu'na düzenlenen saldırının gerçekleştirildiği günün, başkanlığının 'en karanlık günü' olduğunu söylemiş ve Gizli Servis üyelerinin ağladığını gördüğünü tek olayın bu olduğunu açıklamıştı. Saldırıdan sonraki haftalarda, Obama, Kongre'yi, saldırı silahlarının ve yüksek kapasiteli şarjörlü silahların yasaklanması ve silah satın alanların geçmiş kontrollerinin hızlandırılması da dahil olmak üzere, ülkenin silah yasalarında kapsamlı reformlar yapmaya çağırmıştı.