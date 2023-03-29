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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230329/nedim-sener-muharrem-incenin-adayliktan-cekilmesi-surpriz-olmaz-1068895266.html
Nedim Şener: Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sürpriz olmaz
Nedim Şener: Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sürpriz olmaz
Nedim Şener, Memleket Partisi lideri İnce'nin adaylıktan çekilmesinin sürpriz olmayacağını öne sürdü ve "Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi isteniyor. Buna... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
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cumhurbaşkanlığı seçimi
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Hürriyet gazetesi Nedim Şener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin şaşırtıcı olmayacağını dile getirdi.Şener, bugün kaleme aldığı yazısında şunları ifade etti:
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türkiye, seçim, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, muharrem ince, memleket partisi, nedim şener
türkiye, seçim, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, muharrem ince, memleket partisi, nedim şener

Nedim Şener: Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sürpriz olmaz

12:41 29.03.2023
© AAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© AA
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Nedim Şener, Memleket Partisi lideri İnce'nin adaylıktan çekilmesinin sürpriz olmayacağını öne sürdü ve "Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi isteniyor. Buna dayanacak ne ekibi ne sabrı olduğunu düşünüyorum" dedi.
Hürriyet gazetesi Nedim Şener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin şaşırtıcı olmayacağını dile getirdi.
Şener, bugün kaleme aldığı yazısında şunları ifade etti:
"Meral Akşener’in 3 Mart’ta masadan kalkması sonrası edilen küfür ve hakaretler ile linç kampanyasından sonuç alan kesimler şimdi aynısını Muharrem İnce’ye yapıyorlar. Merak Akşener, küfür edile edile masaya geri döndü. Şimdi de Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi isteniyor. Buna dayanacak ne ekibi ne sabrı olduğunu düşünüyorum. O yüzden çekilmesi sürpriz olmaz."
Muharrem İnce - Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
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Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinin saati belli oldu
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