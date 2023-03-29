https://sputniknews.com.tr/20230329/nedim-sener-muharrem-incenin-adayliktan-cekilmesi-surpriz-olmaz-1068895266.html
Nedim Şener: Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sürpriz olmaz
Nedim Şener: Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sürpriz olmaz
Nedim Şener, Memleket Partisi lideri İnce'nin adaylıktan çekilmesinin sürpriz olmayacağını öne sürdü ve "Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi isteniyor. Buna... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T12:41+0300
2023-03-29T12:41+0300
2023-03-29T12:41+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçim
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı seçimi
muharrem ince
memleket partisi
nedim şener
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Hürriyet gazetesi Nedim Şener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin şaşırtıcı olmayacağını dile getirdi.Şener, bugün kaleme aldığı yazısında şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230329/kilicdaroglu-ince-gorusmesinin-saati-belli-oldu-1068884467.html
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türkiye, seçim, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, muharrem ince, memleket partisi, nedim şener
türkiye, seçim, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, muharrem ince, memleket partisi, nedim şener
Nedim Şener: Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sürpriz olmaz
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Nedim Şener, Memleket Partisi lideri İnce'nin adaylıktan çekilmesinin sürpriz olmayacağını öne sürdü ve "Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi isteniyor. Buna dayanacak ne ekibi ne sabrı olduğunu düşünüyorum" dedi.
Hürriyet gazetesi Nedim Şener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin şaşırtıcı olmayacağını dile getirdi.
Şener, bugün kaleme aldığı yazısında
şunları ifade etti:
"Meral Akşener’in 3 Mart’ta masadan kalkması sonrası edilen küfür ve hakaretler ile linç kampanyasından sonuç alan kesimler şimdi aynısını Muharrem İnce’ye yapıyorlar. Merak Akşener, küfür edile edile masaya geri döndü. Şimdi de Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi isteniyor. Buna dayanacak ne ekibi ne sabrı olduğunu düşünüyorum. O yüzden çekilmesi sürpriz olmaz."