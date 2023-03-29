https://sputniknews.com.tr/20230329/kilicdaroglu-ince-gorusmesinin-saati-belli-oldu-1068884467.html
Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinin saati belli oldu
Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinin saati belli oldu
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile saat 17.00'de bir araya... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T09:37+0300
2023-03-29T09:37+0300
2023-03-29T09:37+0300
2023 türkiye seçimleri
memleket partisi
ince
muharrem ince
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ittifak
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Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi yarın ziyaret edecek.Dün açıklanan görüşmenin saati ise bugün 17:00 olarak duyuruldu.Görüşmede, İnce'nin adaylık konusunun ele alınması bekleniyor.İnce, dün Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada, "Bana bir teklif yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ben müzakereye açığım. Bu iktidardan memnun değilim ama sizden de memnun değilim. Siyaset yapmak istiyorum. Neden çekileyim? Demokratik bir hak değil mi?" diye konuşmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230328/iyi-partili-agiralioglu-istifa-edecegim--1068864194.html
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memleket partisi, ince, muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ittifak
memleket partisi, ince, muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ittifak
Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinin saati belli oldu
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile saat 17.00'de bir araya gelecek.
Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi yarın ziyaret edecek.
Dün açıklanan görüşmenin saati ise bugün 17:00 olarak duyuruldu.
Görüşmede, İnce'nin adaylık konusunun ele alınması bekleniyor.
İnce, dün Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada, "Bana bir teklif yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ben müzakereye açığım. Bu iktidardan memnun değilim ama sizden de memnun değilim. Siyaset yapmak istiyorum. Neden çekileyim? Demokratik bir hak değil mi?" diye konuşmuştu.