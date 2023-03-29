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https://sputniknews.com.tr/20230329/kopeklerinin-calindigini-sikayet-etti-66-bin-798-lira-ceza-yedi-1068891896.html
Köpeklerinin çalındığını şikayet etti, 66 bin 798 lira ceza yedi
Köpeklerinin çalındığını şikayet etti, 66 bin 798 lira ceza yedi
Konya’da polis merkezine giderek köpeklerinin çalındığını belirterek şikayetinde bulunan şahsa, polis tarafından bulunan köpeklerinin yasaklı ırklardan olan... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T11:48+0300
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Pitbull cinsi 2 köpeğin sahibi, köpeklerinin çalındığını belirterek polis merkezine şikayette bulundu. Şikayet üzerine konuyu incelemeye alan Karatay Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içerisinde bahse konu köpeklerin yerini tespit etti. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte köpeklerin bulunduğu adrese intikal etti. Görevlilerin incelemesiyle 2 adet köpeğin yasaklı ırklardan olan Pitbull Terrier cinsi olduğu ve kaydının bulunmadığı tespit edildi. Bahse konu 2 yasaklı ırk köpeğe Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri el koyarak Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Köpek sahibine 66 bin 798 TL idari yaptırım uygulandı.33 bin 399 TL cezaKonya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, HAYDİ mobil uygulamasıyla gelen ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bir yerde tehlikeli köpek ırkı gezdirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Aziz Mahmut Hüdai Caddesi'nde şahsın elinde ağızlıksız olarak yasaklı ırk olduğundan şüphelenilen bir köpek gezdirdiğini fark ederek şahsı durdurdu. Ekiplerin yaptığı incelemeler neticesinde köpeğin kayıtlı olduğu ve American Staffourtshire cinsi olduğu tespit edildi. Köpek sahibi şahsa ağızlıksız yasaklı ırk gezdirme suçundan 33 bin 399 TL idari yaptırım uygulandı.
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türkiye, köpek, yasaklı, pitbull, ceza

Köpeklerinin çalındığını şikayet etti, 66 bin 798 lira ceza yedi

11:48 29.03.2023 (güncellendi: 11:50 29.03.2023)
© İHA / ARDA AKIN AKKOCAKöpeklerinin çalındığını şikayet etti, 66 bin 798 lira ceza yedi
Köpeklerinin çalındığını şikayet etti, 66 bin 798 lira ceza yedi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© İHA / ARDA AKIN AKKOCA
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Konya’da polis merkezine giderek köpeklerinin çalındığını belirterek şikayetinde bulunan şahsa, polis tarafından bulunan köpeklerinin yasaklı ırklardan olan 'Pitbull Terrier' cinsi olması ve kaydının bulunmaması nedeniyle 66 bin 798 lira idari yaptırım uygulandı.
Pitbull cinsi 2 köpeğin sahibi, köpeklerinin çalındığını belirterek polis merkezine şikayette bulundu. Şikayet üzerine konuyu incelemeye alan Karatay Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içerisinde bahse konu köpeklerin yerini tespit etti.
Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte köpeklerin bulunduğu adrese intikal etti.
Görevlilerin incelemesiyle 2 adet köpeğin yasaklı ırklardan olan Pitbull Terrier cinsi olduğu ve kaydının bulunmadığı tespit edildi. Bahse konu 2 yasaklı ırk köpeğe Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri el koyarak Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Köpek sahibine 66 bin 798 TL idari yaptırım uygulandı.

33 bin 399 TL ceza

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, HAYDİ mobil uygulamasıyla gelen ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bir yerde tehlikeli köpek ırkı gezdirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Hızla olay yerine ulaşan ekipler, merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Aziz Mahmut Hüdai Caddesi'nde şahsın elinde ağızlıksız olarak yasaklı ırk olduğundan şüphelenilen bir köpek gezdirdiğini fark ederek şahsı durdurdu. Ekiplerin yaptığı incelemeler neticesinde köpeğin kayıtlı olduğu ve American Staffourtshire cinsi olduğu tespit edildi. Köpek sahibi şahsa ağızlıksız yasaklı ırk gezdirme suçundan 33 bin 399 TL idari yaptırım uygulandı.
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