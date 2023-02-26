Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/hatayda-sahipsiz-hayvanlar-sahiplendirilmek-uzere-farkli-illere-goturulebilecek-1067528071.html
Hatay'da sahipsiz hayvanlar sahiplendirilmek üzere farklı illere götürülebilecek
Hatay'da sahipsiz hayvanlar sahiplendirilmek üzere farklı illere götürülebilecek
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen Hatay'da, sahipsiz hayvanlar, belediye ya da gönüllü sivil toplum örgütlerince toplanarak... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T20:47+0300
2023-02-26T20:47+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hayvan
hatay
deprem
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Hatay Valiliği'nce yapılan açıklamada, yaşanan deprem sonrası kent genelinde çok sayıda hayvanın sahipsiz kaldığı ya da sahipleri ile irtibat sağlanamadığı belirtildi.Bu hayvanların beslenme sıkıntısı yaşamaya başladığının gözlendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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hayvan, hatay, deprem
hayvan, hatay, deprem

Hatay'da sahipsiz hayvanlar sahiplendirilmek üzere farklı illere götürülebilecek

20:47 26.02.2023
© İHAHatay'da sahipsiz hayvanlar sahiplendirilmek üzere farklı illere götürülebilecek
Hatay'da sahipsiz hayvanlar sahiplendirilmek üzere farklı illere götürülebilecek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© İHA
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen Hatay'da, sahipsiz hayvanlar, belediye ya da gönüllü sivil toplum örgütlerince toplanarak sahiplendirilmek üzere farklı illere transfer edilebilecek.
Hatay Valiliği'nce yapılan açıklamada, yaşanan deprem sonrası kent genelinde çok sayıda hayvanın sahipsiz kaldığı ya da sahipleri ile irtibat sağlanamadığı belirtildi.
Bu hayvanların beslenme sıkıntısı yaşamaya başladığının gözlendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hayvanların refahının korunması ve yaşamlarını idame ettirebilmeleri için ayrıca insan ve çevre sağlığına yönelen önlenemez tehditlerle karşı karşıya kalınmaması için ilimiz Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince ayrıca ihtiyaç duyulması halinde gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde sahipsiz hayvanların, hayvan refahına uygun araç ve ekipmanlarla toplanarak, toplanan sahipsiz hayvanlardan yasaklı ırk olarak tanımlanan hayvanların mutlaka belediye bakımevlerine, diğer hayvanların ise sahiplendirilmesi veya gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay İl Şube Müdürlüğünü bilgilendirmek şartıyla farklı illere gönderilebilecektir."
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