https://sputniknews.com.tr/20230329/izmirde-yem-karma-makinesine-dusen-isci-oldu-1068902266.html

İzmir'de yem karma makinesine düşen işçi öldü

İzmir'de yem karma makinesine düşen işçi öldü

İzmir'de bir çiftlikte yem karma makinesine düşen Afganistan uyruklu işçi hayatını kaybetti. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T14:08+0300

2023-03-29T14:08+0300

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Çayırlı Mahallesi Karşı mevkisindeki bir besi çiftliğinde çalışan Gholamdastgir Ahmedzey (31), henüz belirlenemeyen nedenle yem karma makinesinin içine düşerek sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Ahmedzey, yaşamını yitirdi.İşçinin cenazesi Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230328/karabukte-cesedi-bulunan-gabonlu-ogrencinin-on-otopsi-raporu-aciklandi-1068834080.html

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