https://sputniknews.com.tr/20230329/italyan-basini-berlusconi-ve-esi-nukleer-savas-ihtimaline-karsi-siginagi-olan-bir-ev-ariyor-1068926459.html

İtalyan basını: Berlusconi ve eşi, nükleer savaş ihtimaline karşı sığınağı olan bir ev arıyor

İtalyan basını: Berlusconi ve eşi, nükleer savaş ihtimaline karşı sığınağı olan bir ev arıyor

İtalyan medyasında yer alan habere göre, nükleer savaşın başlayabileceğinden korkan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ve eşi sığınağı olan bir ev arıyor... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T23:58+0300

2023-03-29T23:58+0300

2023-03-29T23:58+0300

silvio berlusconi

dünya

nükleer silah

nükleer savaş

italya

sığınak

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Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ve 33 yaşındaki eşi Marta Fascina içinde sığınak olan bir ev arayışı içinde.İtalyan La Stampa gazetesi, sığınağı olan bir ev arama fikrinin Marta Fascina’dan geldiğini yazdı. Berlusconi’nin eşi, “İngiltere’deki saldırı yüzünden ortaya çıkabilecek bir nükleer dalgadan kurtulmak” için bir sığınağa ihtiyaçları olduğunu düşünüyor.Libero Quotidiano gazetesinin verdiği bilgiye göre, Fascina taleplerine uygun bir ev arıyor, ama bunu yapmak çok zor. Haberde, Berlusconi’nin Milano’daki villasının yakınında sığınaklı evlerin olduğunu, ama bu sığınaklara sadece küçük köpeklerinin sığabileceği ifade edildi. Çiftin alternatif olarak, kendi bomba sığınaklarını inşa edebileceği belirtiliyor.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sağlama planına karşılık Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirmeyi planladığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230328/berlusconi-hastaneye-kaldirildi-1068873867.html

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silvio berlusconi, nükleer silah, nükleer savaş, italya, sığınak