https://sputniknews.com.tr/20230328/berlusconi-hastaneye-kaldirildi-1068873867.html
Berlusconi hastaneye kaldırıldı
Berlusconi hastaneye kaldırıldı
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin dün akşam Milano'da hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T22:33+0300
2023-03-28T22:33+0300
2023-03-28T22:33+0300
dünya
silvio berlusconi
italya
hastane
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Eski İtalya Başbakanı ve halihazırda iktidarın küçük ortağı konumundaki Forza Italia (FI)partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin dün akşam Milano'da hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.İtalyan basınında çıkan haberlerde, 86 yaşındaki liderin dün akşam saatlerinde çektiği ağrılar sebebiyle Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kontrol amaçlı kaldırıldığı ve burada bazı tetkiklerin yapıldığı belirtildi.Berlusconi'nin bugün ya da yarın taburcu edilmesinin beklendiği ifade edildi. Silvio Berlusconi, son olarak Ocak 2022'de San Raffaele Hastanesine yatmıştı.İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de Covid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti. Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım" demişti.
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silvio berlusconi, italya, hastane
silvio berlusconi, italya, hastane
Berlusconi hastaneye kaldırıldı
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Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin dün akşam Milano'da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Eski İtalya Başbakanı ve halihazırda iktidarın küçük ortağı konumundaki Forza Italia (FI)partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin dün akşam Milano'da hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
İtalyan basınında çıkan haberlerde, 86 yaşındaki liderin dün akşam saatlerinde çektiği ağrılar sebebiyle Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kontrol amaçlı kaldırıldığı ve burada bazı tetkiklerin yapıldığı belirtildi.
Berlusconi'nin bugün ya da yarın taburcu edilmesinin beklendiği ifade edildi. Silvio Berlusconi, son olarak Ocak 2022'de San Raffaele Hastanesine yatmıştı.
İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de Covid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti. Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım" demişti.