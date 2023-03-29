https://sputniknews.com.tr/20230329/istanbulda-mart-kari-aydos-ormani-beyaza-burundu-1068883453.html
İstanbul'da 'Mart karı': Aydos Ormanı beyaza büründü
İstanbul'da 'Mart karı': Aydos Ormanı beyaza büründü
Ramazan ayının ilk haftasında İstanbul'a kar yağdı, Aydos Tepesi beyaza büründü. İstanbul'da şehrin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T09:10+0300
2023-03-29T09:10+0300
2023-03-29T09:10+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
kar yağışı
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Oldukça kurak geçen Ocak ve Şubat aylarının ardından Mart itibari ile yağışlar başladı. Zaman zaman güneşli günlerin de etkili olduğu bu aylarda sıcaklıklar tekrar düşüşe geçti. Yurt genelinde sağanak ve zaman zaman kar yağışı şiddetini artırırken sıcaklıklar bazı bölgelerde eksilere kadar indi. Beklenen kar yağışı sabah saatlerinde İstanbul'a yağmaya başladı. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının 20 derecelere kadar çıkmasının ardından soğuk hava dalgasının megakente gelmesi bekleniyordu. Beklenen yağışların İstanbul'a düşmesinin ardından, sabahın erken saatlerinde Kartal'da bulunan Aydos Ormanı ve çevresinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve ormanlık alan beyaza bürünürken Aydos Ormanı dron ile havadan görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20230329/ankara-gune-kar-yagisiyla-basladi-1068883185.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, kar yağışı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, kar yağışı
İstanbul'da 'Mart karı': Aydos Ormanı beyaza büründü
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Ramazan ayının ilk haftasında İstanbul'a kar yağdı, Aydos Tepesi beyaza büründü. İstanbul'da şehrin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi.
Oldukça kurak geçen Ocak ve Şubat aylarının ardından Mart itibari ile yağışlar başladı. Zaman zaman güneşli günlerin de etkili olduğu bu aylarda sıcaklıklar tekrar düşüşe geçti.
Yurt genelinde sağanak ve zaman zaman kar yağışı şiddetini artırırken sıcaklıklar bazı bölgelerde eksilere kadar indi.
Beklenen kar yağışı sabah saatlerinde İstanbul'a yağmaya başladı. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının 20 derecelere kadar çıkmasının ardından soğuk hava dalgasının megakente gelmesi bekleniyordu. Beklenen yağışların İstanbul'a düşmesinin ardından, sabahın erken saatlerinde Kartal'da bulunan Aydos Ormanı ve çevresinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve ormanlık alan beyaza bürünürken Aydos Ormanı dron ile havadan görüntülendi.